La última misión de Thor, el perro policía de Cáceres: evitar que entre droga en el Womad

Se llama Thor. El próximo mes de octubre cumplirá 12 años y lleva once prestando sus servicios a la Policía Local de Cáceres como ... agente canino en la localización de droga. Y se jubila. Su última misión será controlar los accesos a la Plaza Mayor durante este festival Womad, que empieza este jueves. También estará en las estaciones de tren y autobuses.

El concejal de Seguridad, Pedro Muriel, y el agente Julio Bejarano, adscrito a la Unidad Canina de la Policía Local, han querido rendirle un pequeño homenaje repasando su trayectoria. «Su misión va a consistir en evitar que haya consumo dentro del recinto o en intentarlo», señala Bejarano en referencia al trabajo que tiene por delante el perro durante los próximos tres días de conciertos. Está adiestrado, precisa, para detectar cualquier tipo de sustancia: heroína, cocaína, marihuana, hachís, cristal...

Thor llegó con apenas nueve meses a la Unidad Canina de Cáceres, creada en el año 2013 por el concejal Valentín Pacheco, recientemente fallecido. En su documentación aparece que el perro es un labrador, aunque el agente con el que trabaja cree que es, en concreto, una labrador americano.

Thor, que cuando detecta la presencia de alguna droga con la nariz mira a Julio Bejarano dándole a entender que ha encontrado algo, lleva a sus espaldas muchas operaciones. Entre las más destacadas se encuentra una en la que ayudó a localizar 12 kilos de marihuana en una vivienda particular. Thor fue el que detectó la presencia de parte de esta droga en el trastero y, después, en una intervención coordinada con la Policía Nacional, se localizó el resto en una vivienda de la capital cacereña. «Fue clave para iniciar las pesquisas y la investigación. Marcó el trastero donde encontraba la droga», apostilla el agente. Hemos trabajado bastante con la Policía Nacional, con la unidad de estupefacientes.

Se busca relevo

La Unidad Canina, por la que han pasado hasta ahora cuatro perros, se queda sin can. La Policía busca ya un candidato para sustituirle. Se da la circunstancia, además, de que Julio Bejarano se jubila en breve, dentro de unas semanas. El concejal Pedro Muriel asegura que se trabaja para evitar que no haya un parón en este servicio. «Para que la unidad funcione tiene que haber agentes titulados, que tengan la capacitación, y animales preparados. El año pasado, durante el Womad, se hizo un curso en el que se formaron agentes de Cáceres. Ahora nos falta el perro», apunta Muriel. «No todo perro vale -precisa Bejarano-. Yo siempre he dicho que tiene que ser un ludópata. Le tiene que encantar el juego y no tener miedos», zanja.

Thor ya tiene un nuevo hogar y familia de acogida. Hasta ahora vivía en las dependencias de la Policía Local, junto a Renfe. Una vez que acabe el Womad y cumpla su última misión, se irá al campo de Juan Cambero, voluntario de ARA, que le brindará techo, comida y cariño durante su retiro.