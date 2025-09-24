Dos heridos graves tras un choque frontal en una glorieta en Cáceres

M. Fernández Cáceres Miércoles, 24 de septiembre 2025, 19:00 | Actualizado 20:31h. Comenta Compartir

Tres personas han resultado heridas, dos de ellas de gravedad, tras el choque frontal entre dos turismos en la glorieta que une la Ronda Norte con la CC-324, que conecta la capital cacereña con Casar de Cáceres.

El accidente, en el que también se ha visto implicado un tercer vehículo, ha tenido lugar sobre las seis de la tarde en el punto kilométrico 0,500.

Hasta el lugar se han desplazado varias dotaciones de los bomberos del Sepei de Cáceres, que han tenido que excarcelar a dos de los heridos que había quedado atrapado en sus vehículos. También efectivos de la Guardia Civil, que para facilitar las labores de rescate y atención, han procedido al corte temporal de la vía, según informa la Benemérita.

En estado grave se encuentran un hombre de 30 años con traumatismo abdominal y un varón de 23 que sufre una fractura de tibia abierta y tobillo. En el accidente también ha resultado herida una mujer de 61 años con contusiones, cuyo estado es 'menos grave', tal y como recoge el parte del centro de emergencias 112 Extremadura. Los tres han sido trasladados al hospital Universitario para recibir asistencia sanitaria.

También han acudido varios recursos del Servicio Extremeño de Salud: una unidad medicalizada, una ambulancia convencional, una de Soporte Vital Básico y un equipo médico del PAC Virgen de la Montaña. Además, un equipo de mantenimiento de carretera y Policía Local, que llevará a cabo la investigación para esclarecer las causas del accidente.

La carretera, antes CC-38, es una de las más transitadas de la provincia. Supone la entrada a la capital cacereña para quienes acuden al centro o la zona norte, así como para aquellos que quieren conectar con la A-58. También la salida a la A-66 y la conexión con el municipio de Casar de Cáceres. Tiene carril único por sentido de circulación y es muy común la presencia de peregrinos y ciclistas. .

