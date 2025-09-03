Corte de la carretera de Cáceres al Casar por la segunda fase de las obras de mejora La obra propicia el cierre de la CC-324 de 8.00 a 18.00 horas. Permanecerá abierta a la circulación el fin de semana del 6 y el 7 de septiembre así como el lunes festivo, día 8, y posteriormente se volverá a cortar para pintar las marcas viales

Segunda fase de la rehabilitación de la carretera CC-324, que une las localidades de Cáceres con el Casar. La obra comenzó el pasado 1 de septiembre y comprende desde el punto kilométrico 2,2 hasta el 5,8, donde se encuentra la glorieta que conecta con la A-66.

Por tanto, se completará con esta fase la totalidad de uno de los accesos de la capital para enlazar con la autovía desde la Ronda Norte, ya que en la primera actuación, llevada a cabo a principio de agosto, se mejoraron los dos primeros kilómetros.

La obra ha propiciado el corte total de la carretera, en principio hasta el 5 de septiembre, de 8.00 a 18.00 horas. Fuera de este horario estará abierta al tráfico con señalización de obra y la carretera sin pintar. Permanecerá abierta a la circulación el fin de semana del 6 y el 7 de septiembre así como el lunes festivo, día 8. Posteriormente se procederá a un corte puntual de uno o dos días para pintar las marcas viales.

La previsión es que la obra, incluida la pintura, se extienda como mucho hasta el próximo 12 de septiembre. No obstante, durante los cortes, habrá control del tráfico para el acceso de los dueños de las parcelas del tramo cerrado a la circulación.

La mejora de la carretera, adjudicada a la empresa Santano, consiste en un refuerzo del firme en todo el ancho de la plataforma, 7,80 metros, en los que se realizará un recrecimiento de cinco centímetros de la actual capa de rodadura aplicada sobre el pavimento que ya tiene, según informa la Diputación de Cáceres, que se hace cargo de la vía.

En total, se extenderán 3.400 toneladas de MBC, que es una mezcla bituminosa en caliente que se usa de manera específica para la capa superior de un pavimiento, esto es, la capa de rodadura.

El presupuesto base de licitación de la obra es de 310.000 euros.

La carretera, antes CC-38, es una de las más transitadas de la provincia. Supone la entrada a la capital cacereña para quienes acuden al centro o la zona norte, así como para aquellos que quieren conectar con la A-58. Tiene carril único por sentido de circulación y es muy común la presencia de peregrinos y ciclistas. De hecho, hay instalado un sistema que detecta el paso de estos últimos y alerta de su presencia a los conductores.

