Los trámites complican la firma para contratar el Womad a un mes de su celebración en Cáceres

Falta un mes para que arranque la cita más multitudinaria de la agenda cultural y musical de Cáceres y aún no se conocen detalles ... sobre la misma. El festival Womad exhibió músculo y poder de convocatoria el año pasado con 113.000 asistentes. La edición de 2024 debe arrancar el 9 de mayo para prolongarse hasta el domingo día 12. La contratación se está complicando más de lo previsto. De hecho, ha sido suspendida después de que el pasado jueves 4 de abril, la directora del Consorcio Gran teatro, el órgano en el que están representadas todas las administraciones públicas, firmase una resolución en la que se declara «el desistimiento de la formalización del contrato» relativo a los «servicios de organización, gestión y producción del festival Womad Cáceres». Tiene que ver con un problema surgido con las subcontrataciones de servicios por parte de la empresa adjudicataria, Womad Internationatl Limited.

La misma es la única que puede ocuparse de la organización del evento «por la cesión de derecho de uso de la marca Womad (en territorio español)» por el titular de la misma, Real World Holdings Limited. Es «la única proveedora» que puede cubrir las necesidades de ese evento, se detalla en el proceso de contratación. Este se había llevado a cabo mediante el procedimiento negociado sin publicidad con un operador que tiene los derechos de propiedad intelectual e industrial, es decir, en exclusiva.

«Disconformidad manifiesta» de la empresa

Sin embargo, la adjudicación no prospera y la firma, a un mes vista, se espera aún. La adjudicación era firme el pasado 1 de abril y de hecho la formalización estaba prevista antes del 23. El importe se eleva a 481.618 euros, con el IVA incluido. No obstante, la resolución de la directora del Gran Teatro, Marisa Caldera, alude solo tres días después a que Womad International Limited ha expresado «disconformidad manifiesta» en relación al pliego administrativo. Contiene «un vicio insubsanable en tanto que su aplicación impide que puedan ejecutar el servicio que se pretende contratar –explica– al no permitir la subcontratación» de otras actuaciones del festival. Esto es algo que se había hecho en años anteriores «con límites», añade. Por ese motivo se desiste de la contratación y se procede a abrir una nueva licitación.

Así se hizo el pasado viernes 5, apenas unas horas después, con la adjudicación de nuevo del contrato. Womad International Limited no rebaja el precio fijado por lo que obtiene cero puntos en el apartado económico. Sí se le otorga una valoración adicional por mejoras técnicas. Como incrementar el porcentaje destinado a traer artistas y cabeza de cartel por 6.279 euros sobre el precio base de licitación.

«Se están resolviendo desafíos administrativos en la gestión del contrato», reconoce la Consejería de Cultura

Además, se suman otros 506.47 euros en el caché de artistas de talleres de adultos e infantiles. La adjudicación parecía definitiva a las siete de la tarde del viernes pero solo dos horas después volvió a ser anulada. Las razones no se han explicado.

La Junta de Extremadura da por seguro que el festival se celebrará, pero admite que está teniendo serias dificultades. En la anterior adjudicación, fallida, se renunció a solicitar nuevas mejoras a la empresa «dada la urgencia del procedimiento». En otro apartado, se alude a la necesidad de «acelerar por razones de interés público el procedimiento». La Consejería de Cultura lanza un mensaje de tranquilidad. Habrá Womad. «Se están resolviendo desafíos administrativos en la gestión del contrato, pero todo sigue su curso», sugiere a HOY la Junta. Anuncia que «próximamente» se dará a conocer el programa de este año.