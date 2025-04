Trabajos previos sobre el terreno anticipan el inicio de la obra en el parking del Príncipe en Cáceres

El inicio de la polémica obra del aparcamiento en superficie del Parque del Príncipe se lleva demorando meses. Primero el alcalde planteó la posibilidad ... de destinar la financiación a otro proyecto. Luego, al comprobar que eso no podía ser, se conminó a la empresa adjudicataria a «iniciar las obras lo antes posible». El contrato se firmó con la constructora el 22 de enero. Cinco meses después los avances son mínimos. Sin embargo, en los últimos días ha habido novedades, con los preparativos del terreno, una parcela anexa al actual parking y que se utiliza como área canina.

Ha sido desbrozada y se han colocado una balizas de señalización en el suelo. Se reparten por varios puntos de la parcela, junto a cintas de plástico con el nombre de la constructora que se adjudicó esa intervención, Asfaltos y Aglomerados Santano (Aglosan). Se presentó al concurso en una unión temporal de empresas (UTE) con Boymosa por un total de 919.600 euros.

Aunque el contrato se firmó en enero, ha habido que resolver un recurso sobre dirección de obras

Frente a la maleza que se multiplicaba en ese punto del parque hasta ahora, el desbroce del terreno lo ha dejado expedito y se puede observar en el mismo la distribución de unos pivotes de madera con anotaciones técnicas y cinta anexa de la empresa constructora. Esos trabajos previos se pueden ver en la parte más próxima a la entrada por la Madrila, y sobre todo por la más cercana a Aguas Vivas, en el área superior. Sería el preludio del comienzo de la obra en una parcela que tiene una especie de bancales que se deberán salvar. Se quiere actuar en una superficie de 284.000 metros cuadrados dentro de un parque que suma 32,51 hectáreas.

El proyecto, no obstante, ha concitado la oposición de grupos vecinales y colectivos como Cáceres Verde.

Adenex

Un informe de la directora de la Oficina de Desarrollo Urbano ya apuntaba que el PGM no prohíbe la ejecución del parking, ya que «todos los usos regulados por el planeamiento exigen la reserva de aparcamiento para satisfacer la demanda de los usuarios», y las actividades de la zona demandarían un área de estacionamiento propio que sea extensible al resto de la ciudad. Así, se ve «adecuado» ampliar el actual parking. Se ganarían unas 178 plazas, aunque deberá elaborarse un estudio específico de la vegetación existente y se deben proyectar a la vez otras áreas vegetales que darían continuidad a las que hay.

La dirección de obra y coordinación de seguridad y salud corresponde a Estudios Técnicos y Medios de Ingeniería SL. Ese contrato se eleva a 22.475 euros. Fue objeto de un recurso que ya ha sido resuelto, aunque no se ha cumplido la previsión del Gobierno de empezar la obra a finales de mayo. Adenex se opone al proyecto, por su parte, y ya solicitó en el juzgado una suspensión cautelar de los trabajos. «Puede que sea muy necesario. No entramos en eso, pero en el sitio elegido no puede ser», dicen en ese colectivo, atento ya a los últimos movimientos porducidos en la parcela, pese a su recurso.