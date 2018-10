Una trabajadora del híper se reunirá con Fernández Vara

Este miércoles está previsto que una trabajadora afectada por el cierre del hipermercado Eroski del centro comercial Ruta de la Plata se reúna con el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.

La empleada remitió una carta al presidente del Ejecutivo extremeño solicitando un encuentro y, según ha podido saber este periódico, se prevé que se reúna con él durante esta mañana en Mérida.

Vara aclaró el pasado 3 de octubre que no tenía «ningún inconveniente» en reunirse con los empleados afectados por el cese de actividad del hipermercado si se lo pedían. «Yo recibo a todo el mundo», dijo. Antes aludió a que hay que intentar buscar una solución de manera coordinada. «A nosotros no nos han puesto aquí para tener reproches y confrontaciones. Nos han puesto aquí para solucionar problemas. Por eso intentaré encontrar una alternativa lo antes posible».

Fernández Vara asegura que no contempla la posibilidad de que no haya otra opción para el espacio que deja libre Eroski. Matiza que lo que hay que intentar es buscar una solución para que los trabajadores de la cadena vasca no lleguen a ser desempleados.