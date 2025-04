Cosas que hacer antes de que termine un año en Cáceres

Cristina Núñez Cáceres Sábado, 30 de diciembre 2023, 07:45 | Actualizado 14:19h. Comenta Compartir

Es fin de año y el cuerpo lo sabe, y no solo en el sentido de querer beberse el mundo antes de que se acabe ... sino también por todo lo contrario. La Navidad avanza, sentimos que nos lleva al precipicio del exceso y a estas alturas hay quien ya nota que ha quemado todos los cartuchos y empieza levantar el pie del acelerador de la desmesura. Unas uvas, algún brindis y hasta luego. Al 2023 le quedan poco más de 24 horas, tiempo para despedirse de 12 meses que en sí mismo no son nada, porque la vida no sabe de años buenos ni malos, simplemente las cosas suceden. Esta última semana del año ha pasado un poco de todo, la ciudad ha vuelto a llenarse de actividades puramente navideñas pero también han fluido otras muchas.

La Biblioteca Pública logró el pasado jueves reunir a 44 personas (muchos niños, pero también algunos mayores) para darle vidilla al cerebro echando unas partidas de ajedrez. El club Ágora organizó el II torneo Ruy López, cuya única exigencia papara participar era conocer las reglas básicas de este juego al que el sacerdote y gramático López, nacido en Zafra en 1530 aportó uno de los primeros tratados publicados en Europa. El público se divirtió y pasó un rato en sana competencia. Las Navidades también son un momento para trabajar. El siempre activo y ocurrente actor Santi Senso pasa unos días en su ciudad, en donde está rodando un cortometraje. Se trata de 'Otros cuerpos', que aborda la práctica del 'ghosting', es decir, cuando las personas desaparecen de una relación. «Yo trabajo sobre por qué desaparecen, abordo el miedo que tienen las personas de vincularse y sentir». La autoestima, el egocentrismo, la satisfacción de los deseos son otros de los temas que toca Senso en su trabajo, que además de dirigir interpreta junto al actor venezolano Francisco León. Se basa en el mito de Psique y Eros, «un encuentro en la oscuridad, no conocemos apenas a la persona con la que nos hemos acostado». Lo produce Última Films y el rodaje ha tenido lugar en el hotel Iberia de Pintores. Los últimos días del año también han servido para dar voz a la situación de niños cacereños que luchan con arrojo para superar distintas situaciones, retos vitales. El pasado sábado se presentó el cuento infantil 'Buscando a pelusa', un proyecto de la asociación 'Cuéntame algo que me reconforte' (que dirige Alicia Chamorro) dedicado a Luis Serrano, un niño de cinco años que padece atrofia muscular espinal. Ayer viernes conocimos la situación de otro pequeño Se trata Isaías Vargas Bravo, de seis años, que sufre de artogriposismúltiple congénita, una enfermedad rara que afecta a sus extremidades inferiores y le impide llevar una vida normal. Sus abuelos pidieron ayuda para adquirir una prótesis que cuesta 5.500 euros. Las donaciones pueden llevarse a cabo a través de Aftea y de Cantautaria. La semana también ha sido intensa para la pastoral penitenciaria, que esta semana ha confeccionado 62 paquetes para los 125 hijos e hijas de 67 personas que están en prisión. Ha sido tal la ola de solidaridad que parte de estos juguetes se han derivado a Cruz Roja. Centros escolares, parroquias y particulares se han volcado con la campaña. La cofradía Virgen de la Montaña mostró ayer viernes su lado más solidario con la entrega del beneficio del recargo de la lotería de Navidad a dos congregaciones de religiosas: las Hijas de la Caridad San Vicente de Paul y la Obra del Amor. Muchos espacios de la ciudad han estado llenos de arte y de vida por Navidad. 'Una navidad de cuento', ha llevado la palabra a diferentes puntos de la ciudad, como el Palacio de la Isla, el centro cultural Rodríguez Moñino o el centro cívico Germán Ferrero. Maltravieso Teatro, Atakama, Rubén Lanchazo o Patxidifuso han ofrecido alternativas a los más pequeños, que nunca sobran en estos tiempos llenos de horas en blanco. La música también ha anidado en los barrios y los rincones de la ciudad, con pequeños conciertos para animar estas fechas. Nos vamos hasta 2024, pero disfrutemos estas últimas horas de 2023. Como dijo el poeta, «hoy es siempre todavía». ¡Hasta el sábado!

