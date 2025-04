Teatro del Siglo de Oro para disfrutar como un bebé en Cáceres

¿Es posible disfrutar de un espectáculo teatral cuando aún no hemos tenido tiempo para aprender a andar, hablar u otras destrezas básicas de la ... vida? Pues la respuesta, viendo lo sucedido ste domingo bajo los soportales del Ayuntamiento, es que sí. Un sí rotundo. Alrededor de una veintena de niños, una buena parte de ellos todavía con pañal y sin haber cumplido un año disfrutaron de 'Verserías', uno de los espectáculos del Festival de Teatro Clásico de Cáceres. Es fácil pensar en que este tipo de citas son más para los padres que para personas de tan corta edad, pero viendo el resultado se evaporan las reticencias y se puede decir que sí, que funciona. Ojos como platos, bebés echando los brazos a los instrumentos y los objetos que se les iban ofreciendo (cajas, letras gigantes, espejos), muchas palmas y, los más mayores, ofreciéndose como voluntarios para salir al centro.

En una agradable instalache, con una tela en el suelo para sentarse, la compañía 'Vistequienteviste', dirigida por Javier Herrera, fue desplegando todo un arsenal de sensaciones y juegos, la base de este tipo de puestas en escena. Los actores Cristina Martín, Claudio Marcús y Chesku Jiménez se encargaron de obrar el milagro y de mantener viva la atención durante aproximadamente tres cuartos de hora.

No es la primera vez que se lleva a cabo este tipo de iniciativas en el Clásico, como contaba Herrera. «Lo hicimos en postpandemia, donde no podían tocar mucho, ni interactuar, ahora tienen libertad para que ellos se muevan a su antojo». No hay un tope de edad para disfrutar de esta propuesta. «Lo hemos hecho para gente de dos semanas de vida, la música ya les llama la atención». El objetivo es «partiendo de los elementos típicos del vestuario de la época hacer manipulación de objetos que sean como personajes y estimular los cinco sentidos», señala este director escénico. «Jugamos con la sonoridad de las palabras y del verso».

Los niños se lo estaban pasando bien, pero los padres y las madres necesitaban babero. La propia directora del Gran Teatro de Cáceres no salía de su asombro ante la magia ejecutada por 'Vistequiente viste».

«Lo estamos pasando de maravilla», explicaba Reyniel Hernández, un joven padre junto a su hijo René, de un año y diez meses. «Está encantado, y los más pequeños también». Puro arte para disfrutar como hacen los niños: a tope.

Ampliar Narrador del concierto de la banda sonora de Don Quijote de la Mancha, interpretado por la Orquesta Barroca de Badajoz. ARMANDO MÉNDEZ

El sábado por la noche también hubo un espectáculo dirigido al público infantil. Se trata de 'El viaje de Isabela', orientado a niños mayores de tres años y que fue premio del Festival de Teatro Clásico de Almagro en 2022. Se trata de una adaptación de la novela de Cervantes 'La española inglesa' para contar mediante marionetas la historia de Isabela, sus viajes y su amor por un joven por el que recorre medio mundo en su busca.

La Preciosa Sangre acogió un espectáculo de la Orquesta Barroca de Badajoz en el que se interpretó la Banda Sonora de Don Quijote, una pieza que evocó algunas de las más famosas escenas de la narración de Miguel de Cervantes, con la figura de un narrador interpretado por Antonio Romanillos. Santiago Pereira dirige este espectáculo.