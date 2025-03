Es uno de los grandes nombres de la escenografía y el vestuario del arte dramático en nuestro país, pero lo suyo, su trabajo, es una ... tarea de puertas para adentro, silencioso, para que brillen los actores. Deborah Macías, que cuenta con dos premios Max, es la persona que está detrás de los trajes que podrán verse en la representación de 'La discreta enamorada', a las 21.30 en el Gran Teatro, la segunda obra del Festival de Teatro Clásico de Cáceres, que este año cumple su 35 edición. Sin el trabajo de Macías es probable que el texto de Lope de Vega, que interpreta la Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico, no llegara al público de la misma forma.

–¿Cómo es el reto de vestir a los personajes de Lope de Vega?

–En 'La discreta' había muchos retos, uno de los más importantes es que hay un triple elenco. Se trata de un montaje con mucha viveza y con mucha juventud y muy dinámico y lo que le propuse a Lluis Homar (el director) es que cada persona tuviera su atuendo, y cada actor saca su personalidad dentro de ese personaje, con su cuerpo, su forma de andar, su personalidad.

–Esta claro que una obra de teatro no es nada sin el vestuario.

–El actor es quien va a defender todo lo que salga de la obra a nivel plástico, a nivel de palabra, de ideas, es muy frágil, hay que cuidarle mucho, hay que saber muy bien cómo vestirle. Ellos también defienden el trabajo del diseñador de vestuario, hay un trabajo en equipo muy chulo.

–¿Protestan mucho?

–Hay de todo y hay que escuchar a todo el mundo, saber cómo se siente con un determinado vestuario. Además, muchas partes del vestuario, como en la vida cotidiana, se usan para expresar algo, uno se agarra la solapa de la chaqueta, o se pone las manos en la cintura de una falda, todas esas cosas están dentro de la expresión corporal del actor y me gusta tenerlas en cuenta.

–¿Cuánta gente participa en la elaboración del vestuario de una obra como esta?

–Hemos contado con tres talleres de confección y arreglos. Las flores también van unidas al vestuario.

–¿En qué se ha inspirado para 'La discreta enamorada'?

–Tiene todas las inspiraciones, pero para mí la primordial son las calles de Madrid. Yo creo que se está viviendo un momento muy interesante a nivel plástico y a nivel de ideas en la juventud que nos rodea. Ahora veo cosas muy contundentes y me interesan mucho las mezclas de colores y de géneros. En 'La discreta enamorada' hay cosas de época, pero son elementos de juego, es como una tribu que nos cuenta la 'Discreta enamorada' a su manera, usando las cosas que se encuentran en un cajón a su libre albedrío. Ha sido muy divertido, he podido jugar con ellos y se han ido añadiendo elementos.

–¿Cuándo se ensaya con vestuario? ¿Al principio?

–Al principio tienes ropa de ensayo que vas sacando de almacenes, es el director de escena el que te va diciendo por donde van las cosas. Cada actor te va dando matices diferentes también.

–Estos festivales de teatro clásico (el de Cáceres, Almagro, Olite...) siempre se celebran en verano. ¿Se tiene en cuenta el calor?

–No, no se tiene en cuenta porque no se puede. Tú puedes estrenar en verano, pero luego te tiras todo el otoño-invierno con el mismo vestuario. Yo muchas veces trabajo con materiales nobles como la lana, y en obras como 'Nise' hicimos unos abrigos enormes, pero los actores son todo terreno, es su trabajo. Es como ponerse tacones. Si es una premisa de dirección y es necesario, tiene que ser así. Pero sí, se celebra cuando hay ropa liviana.

–Un descosido, una tela que no encuentra...debe de ser un proceso cargado de anécdotas.

–Sí, sí, hay miles de anécdotas. Y gente, actores, capaces de sufrir más que otros. A veces he visto actores que llevan un zapato tres tallas más grande y no se quejan, se apañan, no pueden ser más buenos.