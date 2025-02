Los taxistas de Cáceres, molestos con la Policía Local por el operativo de acceso al Príncipe Felipe

J. CEPEDA Miércoles, 4 de enero 2023, 23:00 | Actualizado 23:21h. Comenta Compartir

En un estadio Príncipe Felipe cuyas inmediaciones y accesos no acostumbran a acoger a grandes multitudes, muchos de los aficionados no solo tuvieron que ... ser previsores en su hora de llegada al partido entre el C.P. Cacereño y el Real Madrid, sino que, además, se vieron obligados a armarse de paciencia, pues la explanada del estadio no estaba habilitada para el estacionamiento.

Los que optaron por los autobuses lanzaderas facilitados por el Ayuntamiento de Cáceres soportaron largas colas en la avenida Ruta de la Plata. Ya tras el partido entre el Cacereño y el Real Madrid se produjo un embotellamiento de personas para acceder al puente peatonal, única salida para viandantes que habían aparcado sus vehículos en el polígono industrial Las Capellanías. El mayor malestar lo protagonizó el gremio de taxistas. Y es que, a través de un comunicado público, la Asociación Provincial Radio-Taxi Cáceres denunció «el trato injusto» que, a su juicio, soportaron estos profesionales del volante. La organización sostiene que la Policía Local «incumplió» el protocolo acordado para este evento, pues, tanto en los desplazamientos de ida como en los de vuelta, se les impidió el acceso a la vía de servicio que linda con el estadio Príncipe Felipe. A excepción de los taxis adaptados, que sí pudieron circular. Es por ello por lo que los ciudadanos que optaron por este transporte tuvieron que recorrer a pie el puente para llegar al escenario del partido. Algo que entraba en los planes de muchos de los clientes. La asociación considera que esta «es una más de las múltiples acciones injustas que son llevadas a cabo por parte de la Policía Local de Cáceres y que causan perjuicio no solo al sector del taxi, sino también a las posibilidades de transporte público de los ciudadanos». Una hora después de finalizar el partido más multitudinario de las últimas décadas en el estadio Príncipe Felipe todavía había congestión de vehículos para salir del polígono industrial Las Capellanías, cuyas calles ya estaban llenas de coches estacionados cuando aún faltaban varias horas para el inicio del encuentro.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión