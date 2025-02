El invitado perfecto de un Príncipe Felipe a rebosar

Marco A. Rodríguez Badajoz Martes, 3 de enero 2023 | Actualizado 04/01/2023 07:32h. Comenta Compartir

Cualquier organizador de eventos que prepare un concierto previo al advenimiento de los Reyes Magos sabe que cuanto más caché tenga la estrella invitada más opciones de éxito tendrá la cita. Al CP Cacereño le ha ocurrido algo similar en la Copa con el Real Madrid, que moviliza lo que ningún otro club y acapara una atención casi desmedida. A la entidad verdiblanca la suerte no le fue nada esquiva y en el sorteo copero resultó agraciado con sus 'Majestades Blancas', que no 'satánicas' como los Rolling Stones. Todo lo contrario. Una bendición divina caída del cielo. Un agosto en pleno invierno. El Príncipe Felipe se engalanó para la ocasión y dobló vía gradas supletorias su aforo para alcanzar la nada desdeñable cifra de 14.000 gargantas dispuestas a disfrutar de un espectáculo casi prohibitivo para los modestos. Casi todas estaban ya allí y quedaba un mundo para los primeros coletazos del encuentro. Antes de las 20.00 aparece en escena el Cacereño y la grada, supletoria o no, se viene abajo. Soñar es gratis. Un rato más tarde lo hacen los primeros miembros del Real Madrid, concretamente los porteros, recibidos entre pitos y aplausos como después el resto de jugadores.

Desde mucho antes del pitido inicial de las 21.00 horas, ciudad y coliseo cacereño vibraron con una fecha que quedará grabada en la retina del fútbol extremeño con independencia de lo que sentenciara el marcador. Y eso que, como suele ser habitual, el Real Madrid no 'aterrizó' en Cáceres con todo su arsenal. Ni en el campo ni en el palco, donde faltó su presidente Florentino Pérez pese a que suele acompañar mucho al equipo. Ancelotti dio descanso a las principales figuras (Benzema, Vinicius, Courtois, Kroos, Modric...) y con todo el once que dispuso no estaba exento de calidad y la hinchada cacereña pudo saborear in situ del pedigrí madridista. «Estaba previsto que muchas de las figuras se quedaran en casa, pero da igual, el Real Madrid es el Madrid y sacará un equipo muy bueno, seguro», expresaba ilusionado José María Rebollo, aficionado del Cacereño.

Seguidores de todas las edades en el partido y el periodista Manolo Lama (Tiempo de Juego de Cope). JORGE REY

José María, como muchos coetáneos, es fan del Real Madrid, pero al igual que los demás, la noche mágica del decano no permite ni tener dudas. «Por supuesto que quiero que gane el Cacereño, el Madrid que gane los demás días. Esto es un lujo, es histórico tener aquí al Real Madrid».

Como es tónica habitual cada vez que el Madrid se viste de corto, hubo masiva presencia de medios de comunicación en un Príncipe Felipe que nunca se ha visto envuelto en algo así. Alrededor de 100 solicitudes de acreditación, recalcan desde la comunicación cacereña. Numerosos medios nacionales y caras conocidas que siguen la actualidad blanca acudieron al estadio para contar lo que allí sucedía. En el palco, el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, encabezaba la representación de la expedición madrileña. Estuvo acompañado por autoridades regionales como la consejera de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura, Nuria Flores, locales como el alcalde de Cáceres, Luis Salaya, además del presidente de la Federación Extremeña de Fútbol, Pedro Rocha, y el presidente del CP Cacereño, Carlos Ordóñez.

Masiva presencia de medios de comunicación, nacionales además de los regionales. Infinita la paciencia del locutor Manolo Lama en los prolegómenos. Incontables las fotos que se hizo con el graderío. O la repercusión que un programa como El Chiringuito tiene entre la gente, con sus redactores y comentaristas convertidos en auténticas estrellas. Estrellas para una noche mágica en el Príncipe Felipe, donde un coloso hizo acto de presencia en la casa del orgulloso humilde.

