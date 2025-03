Ser taxista en Cáceres, una profesión a la baja

A pesar de lo que pudiera parecer por el tamaño de la ciudad ser taxista en Cáceres no es una profesión cómoda ni de ... buenos horarios. Son muy frecuentes las noches y los turnos cambiantes. Es un trabajo que requiere concentración, disciplina y trato con las personas, lo cual produce un desgaste. Lo explica Vicente Mendoza, el responsable de Radio Taxi Cáceres.

En la ciudad hay un total de 75 licencias de taxi. Además de esos conductores, otros 21 son personas contratadas por los dueños de las licencias para poder tener el vehículo en movimiento durante más tiempo. Suman en total 96 conductores, una cifra sensiblemente inferior a la de antes de la pandemia, que era de 32, lo que elevaba a los 107 los conductores de taxis en la ciudad. «Este es un trabajo refugio, la gente al final se busca otra cosa o se va fuera», señala este profesional, representante del sector desde hace años. En momentos de crisis económica y de altas cifras de paro se incrementa el número de personas que se acercan laboralmente al taxi, un sector que no requiere formación, más allá de la licencia municipal. Hay un factor familiar y normalmente se trata de hijos de los dueños de las licencias o de otros familiares o personas cercanas.

Sin competencia

Este colectivo no sufre los cambios en el sector que los VTC (vehículos de transporte con conductor) han acarreado en las ciudades de gran tamaño. Por ahora no se han instalado en la ciudad plataformas como Uber o Cavify, que en las grandes núcleos de población han suspuesto un enorme desafío para el taxi que ha obligado incluso a implantar regulaciones.

¿Perjudica la presencia de plataformas como Blablacar? Mendoza indica que no, porque está enfocado a viajes de media distancia o largos que ellos no suelen trabajar, pero critica que este tipo de propuestas nazcan como economía colaborativa cuando en realidad «tienen ánimo de lucro y no pasan por las exigencias fiscales a las que tenemos que hacer frente los demás», indica. La única forma de hacer frente a la llegada de una posible competencia, repite Mendoza siempre que se le pregunte, es «estar muy preparados y dar un buen servicio».

En los últimos años han ido incorporando nuevos servicios para dar facilidades a los usuarios. En los momentos de mucha afluencia de viajeros (como en las fiestas navideñas que ya se aproximan) utilizan la figura del coordinador, que trata de organizar al público para que haya orden en las filas y no se produzcan problemas en momentos álgidos como en la feria, acontecimientos deportivos relevantes o conciertos.

Otra de las preocupaciones del sector del taxi en la ciudad ha sido mejorar la atención en la petición de vehículos. Hace entre ocho y diez años dejaron de dar ese servicio con centralita propia y operadores en la ciudad, porque no podían cubrir toda la demanda. Hace tres años se unieron a 'Talking to me', un servicio con el que, indica Mendoza, pueden abarcar de forma rentable todas las necesidades.

Lo curioso es que los teleoperadores están ubicados a más de 8.000 kilómetros de la ciudad, en concreto en Bogotá, en donde 15 personas atienden este servicio durante 24 horas. Esto puede hacerse a través del sistema Auriga, una plataforma nacional de control de flotas que da servicio a un total de 10.000 taxis repartidos por todo el país.

Otro de los asuntos que cita Mendoza para mostrar el intento de ofrecer el mejor servicio es estado de los vehículos, que se renuevan, de media, cada 10 años.