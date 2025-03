Los 'talkies' de la Policía Local de Cáceres tendrán que seguir esperando

Ninguna empresa se interesa por suministrar al Ayuntamiento de Cáceres 'walkie-talkies' para la Policía Local. El concurso público se abrió el pasado mes ... de noviembre y se activó un procedimiento de urgencia ante las necesidades acuciantes que tienen los agentes y que, según fuentes de la plantilla, quedaron de manifiesto en el transcurso del partido de fútbol de la Copa del Rey entre el Cacereño y el Atlético de Madrid.

Esa necesidad de contar con elementos de comunicación supuso iniciar un procedimiento de licitación. Se habilitó una partida de 72.500 euros, pero ha resultado insuficiente. Desde el equipo de Gobierno confirman que el concurso se declarará desierto al no haberse recibido en el registro ninguna oferta. Para las empresas no ha sido interesante y ahora el Ejecutivo municipal se ve obligado a reiniciar el proceso.

Según un informe técnico de la Jefatura policial de Cáceres, «el servicio de radiotransmisiones se encuentra en un estado de precariedad», con un número insuficiente de unidades para cubrir los diferentes eventos que se convocan y entre los que el último y más destacado fue el encuentro copero de fútbol que congregó a más de 9.000 personas en el estadio Príncipe Felipe.

El documento de la contratación, ahora fallida, ya constataba que desde la Policía Local no se puede ofrecer la prestación adecuada. «Se hace imprescindible» adquirir esos elementos, concluye. La adquisición de los 'talkies' por la vía de urgencia y con un contrato de suministro venía a dar «respuesta» a una de «las necesidades más urgentes», según reconoció en rueda de prensa el portavoz municipal, Ángel Orgaz.

Sindicatos como CSIF se han mostrado muy críticos. «Faltan talkies. Tenemos ocho actualmente y además no funcionan bien. Es una cantidad totalmente insuficiente», ha señalado en alguna ocasión José Luis Ruiz, delegado de CSIF. «El día que ocurra algo por esta negligencia, ¿quién se va a hacer responsable?», se cuestiona. No solo son los transmisores, también se alude en la plantilla, por ejemplo, a la falta de linternas.

Una de las críticas que se hacen es que la licitación era excesivamente baja lo que ha supuesto que las empresas no se interesen.

El Ayuntamiento responde que quiere agilizar el proceso y que la Policía tenga los transmisores «cuanto antes»

El concurso pretendía dotar a la Policía Local de un sistema de comunicaciones con un «número suficiente de terminales tanto fijos como móviles y con repetidores de señal» para evitar zonas de sombra. Eran 100 transmisores portátiles digitales con su señal encriptada, nueve transceptores fijos en los coches y cuatro repetidores de VHF. La tramitación urgente ante las carencias existentes aprobó en la Junta de Gobierno Local.

Seguridad

«En la actualidad existe en la Policía Local de Cáceres un sistema de comunicaciones que no cumple con los requisitos mínimos de seguridad en cuanto a encriptación de la señal», se recogía en la memoria técnica. Destacaba que los equipos antiguos tuvieron que utilizarse de nuevo al no disponer actualmente de contrato de suministro de comunicaciones por no renovarse el que existía, «por insuficiencia de radiotransmisores suficientes y su elevado coste».

El Ayuntamiento ha explicado a este diario que su objetivo es agilizar en lo posible el nuevo proceso de contratación para que la plantilla «cuente con estos sistemas de comunicación cuanto antes».