Susana Baca: «En Womad Cáceres canto sobre la gran herida que tiene Perú»

«Estoy muy feliz de estar nuevamente en Cáceres, este festival tiene 30 años, Womad es una gran celebración de arte y de música». ... Sonriente, Susana Baca, la legendaria cantante afroperuana que actúa este jueves en la jornada inaugural del Womad ha presentado esta mañana su actuación en el escenario de la Plaza Mayor. Ella comenzará a cantar a las diez y media de la noche, después de las actuaciones del grupo Sanke y de Yin-Yin. «Yo traigo 'Palabras urgentes', una serie de canciones que hablan de las necesidades que tenemos en nuestros países, necesidades como afrontar la situación política».

La poesía y la música de Baca se mezcla con la reivindicación sobre la situación que se vive en su país y de la que también ha hablado esta mañana. «Los artistas vivimos en el mundo, yo no puedo abstraerme de los problemas de mi país, estamos pasando por una situación muy crítica en Perú, tenemos un gobierno no legalizado, la presidenta Boluarte se ha descalificado porque bajo su mando han muerto asesinadas 80 personas por salir a la calle a protestar», explicó Baca que pidió que la presidenta tenga un juicio de lesa humanidad cuando deje el cargo. «Eso sería lo justo, las vidas ya no las podemos regresar, nos queda una gran herida en Perú». A su juicio todas las muertes fueron por racismo. «Existía el prejuicio de que eran terroristas, y eran campesinos, gente que venía a protestar porque están contaminando el agua y porque sus derechos no son reconocidos».

Para Susana Baca, que dentro de 15 días cumplirá 79 años, la juventud tiene mucho que decir. «Están saliendo a las calles a pesar de que corren el peligro de ser encarcelados o asesinados, mi canto está al lado de ellos, siempre hablo en las redes acerca de los que pienso y lo que siento, digo que hay una gran injusticia y tenemos que saber elegir, porque los políticos son muy mentirosos». La cantante, que fue ministra de Cultura de su país durante el mandato de Ollanta Humala señaló que «mantener la democracia cuesta demasiado en América Latina» y que «en Europa es más fácil elegir». «Nosotros hemos cometido muchos errores creyendo a los políticos cuando hacían sus campañas, pero la gente quiere que todos renuncien, están hartos».

Además de Susana Baca en la rueda de prensa de esta mañana estuvieron Iván San Juan, de la formación Sanke y el grupo neerlandés Yin-Yin. Aires africanos y una curiosa fusión entre la psicodelia tailandesa y vietnamita de los años 60 y 70 configuran esta propuesta.