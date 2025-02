TRAS EL TELÓN DEL CLÁSICO: «No solo monto las obras de teatro, a veces actúo en ellas»

Cristina Núñez Cáceres Viernes, 10 de junio 2022, 07:52 Comenta Compartir

Lleva 29 años, desde abril de 1993, lo tiene grabado, poniendo en marcha el teatro desde dentro. Antonio Castela es tramoyista del Gran Teatro y ahora, durante el Festival de Teatro Clásico de Cáceres, le toca sacar los montajes a la calle, a plazas tan emblemáticas como San Jorge o las Veletas, corazón puro de una ciudad monumental que se llena de arte y de espectadores. Aunque lo suyo es estar muy pendiente de que todo salga bien a nivel técnico, es inevitable no empaparse de los textos teatrales y de amar lo que sucede encima del escenario cuando cae la noche. El contacto con actores, directores y dramaturgos de empaque también hace sentirse orgulloso a este tramoyista, que empezó siendo prácticamente adolescente en esta profesión. Poleas, telones, muebles y todo tipo de decorados pasan por sus manos. En el Clásico trabajará hasta el próximo día 26 de junio.

–¿Es difícil montar en la calle?

–Bueno, tardamos dos o tres días en hacer el montaje de la infraestructura y luego, colocar lo que necesita cada compañía lo hacemos por la noche, para evitar el calor.

–Es duro eso de trabajar por la noche.

–Tenemos dos equipos y nos vamos intercambiando para estar de noche o de día. Hay compañía que prefieren montar de noche lo que son las luces y de día la escenografía.

–En todos estos años habrá conocido a grandes personalidades del teatro.

–Sí, hace poco ha estado Juan Echanove, que nos conoce muy bien. Concha Velasco me ha visto or el teatro desde joven. Conozco a muchos actores, muchas compañías.

–Y supongo que a base de ver obras debe de saber mucho de teatro.

–Sí se aprende. Hay veces que estamos trabajando durante la obra y otras veces incluso hemos salido a actuar, me han caracterizado y he tenido que salir al escenario, sin texto pero para hacer movimientos. Son experiencias muy bonitas, me gusta mucho mi trabajo, es algo que te tiene que gustar.

–¿Cuál es el momento más emocionante, el día del estreno, ver que todo sale bien gracias a su trabajo?

–Bueno, somos un equipo y cada uno da una pincelada hasta que el público puede ver el cuadro al completo. Es bonito.

–Este año la Plaza de San Jorge tiene más protagonismo, hay más obras.

–Tiene menos aforo, pero es la más emblemática, solamente las escaleras y la iglesia es un marco muy bonito. Hay muchas compañías que vienen y se quedan sorprendidas.