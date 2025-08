«Somos solidarios porque estamos comprometidos, no por una moda»

Hacer mejorar a la población local incidiendo en la educación como elemento de progreso. Ese es el objetivo de la organización no gubernamental para el desarrollo Personas, cuya actividad central es apadrinar a estudiantes de dos localidades en República Dominicana. Divina Carrasco es una de las integrantes de esta entidad radicada en Cáceres pero que mira a zonas desfavorecidas del planeta, ya que su labor abarca también países como Perú o el Congo. En Dominicana un total de 101 menores se benefician del denominado Plan Niños, 50 en la localidad de San Juan de Maguana y 51 en Azua de Compostela, según los datos de la memoria de esta organización del año 2024 que hicieron pública el pasado mes de mayo. También hay otros 21 que continúan en un fondo de becas específico que también se emplea para ayudar de forma extraordinaria a estudiantes con expedientes brillantes.

Divina Carrasco, que acaba de volver de República Dominicana explica que su plan estrella, el Niños, abarca «escolarización, ayuda alimentaria y sanitaria». El programa incluye un padrino local y otro en España, que son los que controlan «cómo va el menor evolucionando y la propia ayuda, que nunca se da directamente en forma de dinero». El 'trato' para recibir la ayuda es «que los niños vayan a la escuela y que estén censados». La situación está mejorando, detalla Carrasco, pero era habitual que en este país nacieran pequeños que quedaban en un limbo, sin inscribir. «Un niño desaparecía y se moría y no pasaba nada», señala esta cooperante. «Ahora nacen todos en hospital y allí les da un certificado de nacimiento, antes habían mamás o incluso abuelas que no estaban declaradas, era como si no existieran». El nombre de esta organización tiene que ver con ese afán de que las personas lo sean, con todos sus derechos. «Queremos que tengan futuro» destaca esta mujer, que se autocalifica como «de acción» y que lleva más de 20 años viajando al terreno, siempre en verano.

Otros de los asuntos que hace que muchos niños no hayan podido ir a la escuela son los problemas con el agua, que no está canalizada y que ha hecho que una tarea habitual en estas poblaciones sea proveerse de ella, lo cual implica también a los más pequeños.

La financiación de los planes de Niños y el plan de becas es a través de más de un centenar de socios, «que llevan montones de años y que confían en nosotros, y gracias a ellos y a las donaciones que tenemos de particulares podemos hacerlos». Para otros proyectos han recibido financiación pública y privada. Su afán de transparencia hace que en su revista anual detallen partida tras partida todos los ingresos y gastos que llevan a cabo.

Para articular todos estos proyectos, reconoce Divina, hacen falta estar muy organizados, como una empresa, con funciones muy definidas. «Esto tiene que funcionar y somos muy serios, hay gente muy competente, hay gente a la que se le dan muy bien los papeles, y otros gestionar, como Victoria Palomino, la presidenta, o Jesús Losada, el tesorero».

¿Hay alguna fórmula para establecer un vínculo tan estable como el que mantienen los integrantes de esta organización? Divina señala que solo «el compromiso y la ilusión, ver que es algo que funciona y no una moda», destaca. «Cuando ves que estás dando algo de ti y tiene resultado eso es muy motivador».

República Dominicana ha mejorado «enormemente» su situación en los últimos tiempos, aunque, destaca Divina Carrasco, su democracia aún no está del todo consolidada. «Los políticos compran los votos descaradamente y ellos lo saben, hay mucha corrupción y mucha violencia de género, eso supone para nosotros un choque cultural enorme». destaca esta cooperante.

Ampliar Una organización que busca relevo generacional 35 años de vida contemplan a la ONGD Personas, una organización creada por gente muy joven en su arranque que ya han ido cumpliendo años. «Necesitamos relevo generacional, aunque este año hemos tenido la buena suerte de contar con la hija de una fundadora de la ONG», señala Divina Carrasco, una de las más activas integrantes de esta entidad. «Mar, con 29 años, se ha apuntado y estamos muy contentos, es la novedad más grande que hemos tenido este año», indica esta cooperante, una de las diez personas que se encargan de llevar las riendas de esta organización, que integran también un centenar de socios. «Los años van pasando por todos, siendo el reflejo de la sociedad en la que vivimos, una generación que va envejeciendo, de hecho algunas madrinas, padrinos y responsables nos han dejado en estos últimos años y desde aquí nuestro agradecimiento y entrañable recuerdo para cada uno de ellos», señala su presidenta, Victoria Palomino Mateos, en el editorial de su boletín anual. Destaca el papel de todos los integrantes de la asociación y valora también «la sabiduría, su experiencia, el respeto por la dignidad y la gratitud de las personas de mayor edad». También hace hincapié en todos aquellos que, siendo acogidos por el Plan de Niños son ahora responsables de nuevos niños nacidos en otra generación. Divina, al igual que el resto de las personas que viajan al terreno, a República Dominicana, ha aprovechado a lo largo de su vida su tiempo de vacaciones para llevar a cabo sus viajes solidarios que ha realizado en los últimos 20 años. Ahora no trabaja porque lleva a cabo cuidados familiares, pero continúa sacando tiempo y financiando estos viajes. «Para mí es una alegría y es una suerte poder ir». Tiene la sensación de que ha recibido mucho más de lo que ha dado.

