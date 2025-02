'Sketchers' de todo el país y de Portugal dibujarán Cáceres este fin de semana en el Art Festival

R. H. Martes, 17 de octubre 2023, 20:10 Comenta Compartir

'Sketchers' de todas partes de España y Portugal visitarán Cáceres este fin de semana para dibujarla en grupo en el Art Festival, que organiza Urban Sketchers Cáceres para celebrar su primer aniversario, y que se enmarca en el Sketch Crawl, un evento internacional en el que dibujantes urbanos de todo el mundo salen a las calles, estableciéndose para ello 3 momentos al año y coincidiendo el evento de Cáceres con el Sketch Crawl de octubre.

Los 'sketchers' de Cáceres nacieron como un grupo de dibujantes que decidieron compartir su creatividad en grupo, inspirándose en la belleza que aporta Cáceres y su provincia y plasmándola en variados dibujos que son difundidos en redes sociales, para compartirlos con todos los ciudadanos y ofrecerles su particular visión del mundo.

Esta fecha tiene un significado especial para ellos, ya que les conecta con la comunidad global de Urban Sketchers y les permite compartir nuestra pasión con personas de todo el mundo, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Sus dibujos son un registro de un tiempo y un lugar, un testimonio visual de la vida en Cáceres. Utilizan una amplia variedad de medios y técnicas mixtas. Valoran y celebran sus estilos individuales, porque la diversidad de enfoques enriquece su comunidad y permite ver el mundo desde perspectivas únicas. A través de sus dibujos, comparten la belleza de los edificios históricos, la vitalidad de las plazas, la tranquilidad de los parques y la riqueza de la vida cotidiana.

Desde Urban Sketchers Cáceres continuarán profundizando en su misión de mostrar y difundir Cáceres a través de sus dibujos y por ello su intención es que el festival sea anual, y ahora tienen un argumento excepcional para hacerlo, como es la candidatura de Cáceres a la Capitalidad Cultural Europea de 2031, donde los sketchers cacereños quieren también poner su grano de arena para conseguirlo.

El concejal de Cultura, Jorge Suárez, ha reconocido que tuvo conocimiento de este movimiento a través del periódico y dijo «esto me lo tengo que traer a Cáceres». Lo que le influyo para ello, ha dicho, es que «uno no tiene por qué saber de todo, y cuando ellos me lo explicaron, me maravilló y entonces comenzamos a trabajar».

Suárez ha explicado que el 21 de octubre este movimiento hace un año y «que mejor manera de celebrarlo que en Cáceres, con gente de Valencia, de Madrid, de Lisboa… que pongan a Cáceres en un punto de encuentro entre acuarelas, pinceles, cuadernos…En definitiva, dar a conocer la ciudad al mundo».

Programa

Entre las actividades que van a llevar a cabo, el sábado 21 de octubre por la mañana los participantes se desplazarán a la Plaza de Santa María para dibujar todos juntos la arquitectura de la Plaza; y a las 13.00 horas se realizará un encuentro de cuadernos. Por la tarde visitarán algunos edificios y palacios de la ciudad Monumental y habrá una visita guiada por el casco histórico de Cáceres con todo el grupo.

El domingo 22 se reunirán en la Plaza de San Jorge a las 10 horas para dibujar libremente por varios puntos de la ciudad monumental.

Temas

Cáceres