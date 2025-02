La San Silvestre cacereña, en el aire por el riesgo alto de covid

Laura Alcázar Miércoles, 22 de diciembre 2021, 13:05 | Actualizado 13:32h. Comenta Compartir

La celebración de la San Silvestre de Cáceres el 31 de diciembre, la carrera navideña que más participantes congrega en la región, está en el aire por el alto riesgo de incidencia covid en la capital cacereña, que ha sobrepasado los 400 casos por cien mil habitantes a 14 días.

El Ayuntamiento tomará en las próximas horas la decisión de cancelar o no la prueba deportiva, una vez que se conozcan los acuerdos de la Conferencia de Presidentes convocada esta tarde, según ha declarado este miércoles el alcalde, Luis Salaya.

El regidor cacereño ha señalado que «todo apunta a que la carrera no va a continuar», al tiempo que ha subrayado que «por prudencia» se valoran todos los escenarios.

«Está encima de la mesa y pendiente de tomar una decisión entre hoy y mañana la continuidad o no de la carrera de San Silvestre», ha afirmado.

El alcalde ha indicado que pese a que Cáceres mantiene los datos «muy contenidos» y no son los peores de la región, el incremento de contagios es alto en toda la comunidad, por lo que es cuestión de tiempo que se dé una situación parecida en la capital cacereña.

Otra de las citas multitudinarias de las próximas semanas es la cabalgata de Reyes, cuya celebración anunciada en su formato habitual, con el recorrido de carrozas por el centro de la ciudad, también se está analizando.

El regidor no descarta una cabalgata alternativa si llega a suspenderse la tradicional. «Lo vimos el año pasado y siempre tenemos en la recámara cuatro o cinco opciones en el caso de que no se puedan celebrar los eventos principales, pero de momento no vamos a anticipar nada».

En este caso, con un par de semanas «de tregua» antes de tomar la decisión definitiva, ha remarcado que la voluntad es «poder disfrutar de eventos que no hemos disfrutado en los años anteriores y eso va a hacer que apuremos antes de tomar decisiones de este tipo».

En cuanto al resto del programa navideño, el regidor ha manifestado que irán viendo cada evento de forma individual. Si llueve, los programados en la calle se reubicarán, en la medida de lo posible, en espacios cubiertos con ventilación.

«No hay una intención de hacer una suspensión masiva de la programación de Navidad, ni de suspender los actos en la calle, ni la agenda cultural, que nos ha costado mucho recuperar y queremos preservar por todos los medios», ha recalcado Salaya.

«Puede haber eventos concretos, como la San Silvestre, que por sus propias características pueden suponer un riesgo y en cualquier caso queremos esperar a las recomendaciones que dé la Conferencia de Presidentes y Sanidad», ha reiterado.

Salaya ha incidido en que las características de la cabalgata y las de otros eventos son diferentes a las de la San Silvestre, donde resulta difícil respetar la distancia de seguridad durante la salida.

Por último, el alcalde ha llamado a la población cacereña a acudir al cribado masivo que comienza este miércoles en el centro de salud de La Mejostilla.