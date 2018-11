Bogaris dice que no renunciará al parque comercial en Cáceres pese al «lío de propietarios» Plano distribuido por Bogaris en su promoción del parque de medianas. / HOY La alcaldesa lamenta que se pongan trabas a los proyectos en la ciudad y admite que la reclamación de Pronorba por los terrenos puede acabar en los tribunales MANUEL M. NÚÑEZ Cáceres Miércoles, 21 noviembre 2018, 07:46

El contencioso sobre la propiedad de los terrenos en los que se levantará el futuro parque comercial junto a Carrefour va camino de prolongarse. La vía judicial parece la salida más lógica a tenor de las palabras de la propia alcaldesa, que ayer se pronunció sobre la reclamación de Pronorba acerca de su presencia en la Agrupación de Interés Urbanístico (AIU) Comercial Ruta de la Plata. La empresa ha presentado documentación registral según la cual es la legítima propietaria del suelo, alrededor de un 60 por ciento de la superficie. Por su parte, la promotora del parque, Bogaris Retail, confirmó ayer a este diario su disposición a seguir adelante a pesar del «lío entre los propietarios».

Se trata de un litigio, indicó el director de la delegación de Bogaris en Extremadura, ajeno a esta empresa. La consulta de viabilidad del parque comercial la presentó en el Consistorio Javier Marín Rodríguez, director general de Bogaris, en nombre de la Agrupación de Interés Urbanístico. Fue en marzo de 2017. No llegó a salir a exposición pública, mientras que el programa de ejecución presentado en agosto, cuando los problemas con Pronorba estaban ya latentes, aún sigue pendiente.

«La tramitación es lenta pero eso depende del Ayuntamiento», resalta Alberto Navarro. El representante de Bogaris sostiene que no tienen nada que ver con lo que define como «lío» entre dueños de los terrenos. «Ni nos va ni nos viene», resume. Avanza que no está entre los planes de la mercantil renunciar al proyecto:«Vamos a seguir adelante. No vamos a renunciar».

Por su parte, Elena Nevado respondió ayer que el Ayuntamiento ha actuado con transparencia y pulcritud, que los dueños que componen la AIU han acreditado esa condición y que el parque de medianas superficies continuará su tramitación a no ser que la pare un juez. Que el caso desemboque en los tribunales es algo que ya se baraja en el Consistorio.

El Dato 9.637 metros cuadrados asegura tener el Ayuntamiento en la estructura de la propiedad del proyecto del parque de medianas.

La alcaldesa se pronunció por primera vez sobre la reclamación de la empresa Pronorba como propietaria de 120.000 metros cuadrados en la zona donde está previsto levantar ese parque comercial, en la avenida del Ferrocarril. «Espero que la justicia ponga orden en ese desatino», respondió al ser preguntada por un asunto que se gestiona en el Consistorio una vez aprobada la consulta de viabilidad y presentado el programa de ejecución. La amenaza de bloqueo se cierne sobre una iniciativa en la que Pronorba reivindica su parte de protagonismo proporcional a la propiedad de los terrenos que tiene, según certificación registral. Quiere presidir la Agrupación de Interés Urbanístico.

«Hemos acreditado con absoluta transparencia la viabilidad del proyecto y también la titularidad de los terrenos», afirma Nevado. Se muestra dispuesta a seguir adelante con los trámites administrativos a la espera de que se pronuncien los tribunales. «Los que se dicen propietarios no tienen ningún documento que acredite esa titularidad, a diferencia del Ayuntamiento que tiene inscrita esa finca a su nombre en el registro de la propiedad como el resto de propietarios que formamos parte de ese proyecto», incidió Nevado. Habló de un afán «dilatorio» por parte de Pronorba, a la que no citó.

Salaya, crítico

El PSOE, por su parte, acusó ayer a la alcaldesa de anunciar grandes proyectos que «no llegan» cuando «la realidad es que la ciudad está paralizada». El posible bloqueo del parque comercial es, según Luis Salaya, «otro síntoma de la decadencia del Gobierno de Elena Nevado». El portavoz socialista lamenta la «incapacidad de Nevado para sacar adelante proyectos para relanzar la economía de la ciudad» y admite que de prosperar la reclamación de Pronorba» podría suponerla paralización» de esta iniciativa en caso de llegar ante la Justicia.