El SES recurre a una empresa para garantizar la asistencia en las UCI de Cáceres

La anterior Administración ya acudió a un servicio externo de anestesistas en 2022

No es la primera vez que la Junta de Extremadura tiene que recurrir a una empresa para contar con profesionales que garanticen servicios en el Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres. Ya lo hizo en 2022 la Administración que dirigía Guillermo Fernández Vara. En ese caso fue para contar con especialistas de Anestesiología. Entonces la plantilla de anestesistas estaba formada por 29 profesionales, de los que diez tenían reducción de jornada, cuatro exenciones de guardias, uno estaba de permiso por nacimiento y había dos interinidades no cubiertas. No era suficiente para garantizar el servicio, y en el informe de justificación del contrato se decía que, ante la imposibilidad de incorporar nuevos profesionales, la programación quirúrgica se había tenido que reducir en un 26%. Ese contrato de 2022 se adjudicó a la empresa madrileña Medanest Médica SLP por 657.000 euros anuales. En 2024 venció dicho contrato y la situación de déficit de profesionales apenas había cambiado, por lo que el SES decidió volverlo a licitar por dos años más, esta vez por un precio de 733.927 euros anuales.