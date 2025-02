La Semana Santa de Cáceres tiene por primera vez cinco mujeres al frente de cofradías

Una de las novedades de la Semana Santa de 2023, que comienza el próximo sábado, está en la representación femenina que hay en la cúspide de la fiesta. Por primera vez cinco de las 17 cofradías que articulan la Pasión cacereña tienen a una ... mujer al frente.

La última en sumarse a la lista ha sido Encarna Fernández Bermejo, que en junio de 2022 cogió el testigo de Claudio Plata Dómine como hermana mayor de la cofradía del Cristo de la Victoria, vinculada a Mejostilla. Y la veterana del grupo es Inmaculada Hernández Paz, que está al frente de la cofradía del Cristo de las Batallas desde 2008. En el último pleno de la Unión de Cofradías –el órgano que agrupa a 16 de las 17 hermandades que desfilan en Semana Santa– compartieron salón con María de las Nieves Brazales Sánchez, hermana mayor de la cofradía de la Expiración desde hace siete años; Consoli Palacios Bazaga, mayordoma del Cristo del Amor desde hace dos; y María Jacoba Ceballos Silva, mayordoma de la Hermandad Universitaria de Jesús Condenado y vicepresidenta de la Unión de Cofradías Penitenciales.

En estos momentos, con los datos actuales, se puede afirmar que el 29 por ciento de las cofradías de Semana Santa en Cáceres están lideradas por mujeres.

Ellas lo viven sin dar demasiada relevancia al asunto. Su desembarco, aseguran, es fruto de un proceso natural, alejado de esos tiempos en los que los puestos de responsabilidad y el derecho de cargar con las imágenes era solo cosa de hombres y las mujeres quedaban relegadas a ser hermanas de escolta.

«He intentado no fijarme nunca en si era mujer o no para poder hacer las cosas» Inmaculada Hernández Paz Mayordoma de Batallas

«Tanto hombres como mujeres vivimos la Semana Santa con la misma pasión. Pero parece que cuando llegas a las reuniones y ves a más compañeras te sientes más respaldada. No te encuentras tan sola. A mí al principio me imponía estar rodeada de tantos mayordomos de solera. Gusta ver a más mujeres», admite Brazales. «He mamado la cofradía desde pequeña. Es algo que llevas en la sangre», apostilla esta auxiliar de clínica. Su padre, Jesús Brazales, fue uno de los fundadores de la cofradía de la Expiración, conocida popularmente como la de los Andaluces.

«Yo el cargo en sí no lo siento. Creo que formamos un gran equipo. Es evidente que la mujer está dando un gran paso en todos los ámbitos de la sociedad y el de las cofradías es uno más. La mujer siempre ha estado presente pero es verdad que en otros planos. Y es ahora cuando se le ha dado mucha más visibilidad. Hay que ir equiparando y rompiendo los techos de cristal en todos los sectores», asegura Jacoba Ceballos, profesora de Formación Profesional, que asumió el reto hace dos años de ponerse al frente de Jesús Condenado, una de las cofradías más jóvenes e innovadoras de la ciudad.

Será la primera Semana Santa que Encarna Fernández viva como máxima responsable de la cofradía de la Victoria. Llevaba nueve años en la directiva. «La mujer está ya muy integrada en todos los ámbitos. Es algo estupendo», dice esta camarera-limpiadora de la Junta de Extremadura en referencia al terreno conquistado en la Semana Santa. Su mano derecha en la cofradía, la vice hermana mayor, también es una mujer. Se llama Concepción Montes. Y en la junta directiva, añade, hay cuatro mujeres y cuatro hombres.

Consolación Palacios, Consoli, administrativa en el Colegio de Procuradores, ha tomado el relevo de su marido, Ángel Rojo, al frente de la cofradía del Amor. «Puedo decir con mucho orgullo que mi hermandad fue la primera en Cáceres que tuvo una mujer mayordoma, que fue mi querida María Rosa. Me emociono cuando hablo de ella porque hizo tanto por la hermandad... Por aquellos entonces –corría la década de los noventa– era la única entre todos los hombres», recuerda su sucesora.

Inmaculada Hernández Paz solicitó a los 18 años ser dama de la Virgen del Buen Fin, en la cofradía de Batallas. Más tardé, entró a formar parte de la junta directiva. Y desde hace 15 años es la mayordoma de la hermandad. Es la veterana entre las mujeres directivas de la Semana Santa. «He intentado no fijarme en si era mujer o no para poder hacer las cosas. Siempre he defendido que la función es ser persona y aportar lo que puedas», subraya.

«La incorporación de la mujer y de los jóvenes a la Semana Santa de Cáceres ha sido la auténtica revolución de los últimos años», defiende rotundo Santos Benítez, presidente de la Unión de Cofradías. Palabra de cofrade.

La puerta la abrió María Rosa Gómez-Caro en 1996

La primera mujer en Cáceres que se puso al frente de una cofradía fue María Rosa Gómez-Caro. Fue mayordoma de la cofradía del Cristo del Amor durante diez años, de 1996 a 2006. «Fue una de las mayordomas que siempre mostró mucha seguridad en su labor y en sus decisiones. Fue un ejemplo en quien mirarme», recuerda Inmaculada Hernández Paz, actual mayordoma de Batallas. Siguió la estela de Gómez-Caro María Antonia Muriel Quirós, mayordoma de la Vera Cruz entre 2007 y 2015. La tercera mujer en ponerse al frente de una hermandad fue Hernández Paz, en 2008. Previamente optó, sin éxito, a presidir la Unión de Cofradías. Y de 2010 a 2013 estuvo al frente de la Soledad Almudena Holguera Palacios.