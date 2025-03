La Semana Santa de Cáceres llora la muerte de Jesús Brazales, fundador de La Expiración

La Semana Santa de Cáceres llora la muerte de Jesús Brazales, fallecido este domingo en la capital cacereña a los ochenta años de edad. ... Natural de Linares (Jaén), fue el fundador del Coro Rociero de Cáceres y de la cofradía de la Expiración, conocida popularmente como la hermandad de los 'Andaluces' precisamente por el origen de sus impulsores. Brazales también estuvo detrás de la creación de la Casa de Andalucía en la capital cacereña y promovió la fundación de la hermandad surgida en el barrio de La Mejostilla, la del Cristo de la Victoria.

«Deja un gran vacío en esta hermandad, como ya lo hizo en mayo del 2020 su mujer Mercedes», ha lamentado en redes sociales la cofradía de la Expiración, de la que fue su primer hermano mayor, un cargo en el que permaneció durante 17 años. Ahora la hermana mayor es su hija Nieves.

«Con profundo pesar comunicamos el fallecimiento de don Jesús M. Brazales Moreno, quien fuera vicepresidente de la Unión de Cofradías entre 2010 y 2016. Nos unimos a sus familiares y amigos para despedir a un histórico cofrade de nuestra Semana Santa, cuyo recuerdo siempre irá unido a la cofradía de Jesús de la Expiración, de la que fue fundador y hermano mayor durante muchos años», ha comunicado la Unión de Cofradías Penitenciales en una nota de prensa.

Llegó a Cáceres en 1969 para dirigir una compañía de seguros y aquí se quedó. Sin olvidar sus raíces andaluzas, siempre se consideró un cacereño más. «Cáceres es una ciudad que siempre me ha encantado", reconoció en una entrevista publicada por este diario. La capilla ardiente está instalada en el tanatorio San Pedro de Alcántara de Cáceres.

Reconocimiento

En 2009 fue reconocido por la Unión de Cofradías como cofrade del año. No pudo asistir a recoger el galardón por cuestiones de salud. "Fue un susto grande. Fui para arriba pero San Pedro me dijo que todavía no era el momento y me echó para acá", admitió con sentido el humor en unas declaraciones realizadas a HOY.

Dentro del trabajo realizado en la Semana Santa -sus propuestas chocaron al principio con el sector más conservador de la fiesta-, Brazales no dudaba en reconocer que "la mayor alegría fue en el año 93 cuando pudimos procesionar a Nuestro Padre Jesús de la Expiración. Y otro de los grandes momentos fue la bendición de la Virgen y el primer día que salió procesionada. Eso para mí fue lo más grande", declaró. La cofradía de la Expiración realiza su estación de penitencia el Viernes Santo por la mañana. La procesión sale de la plaza de San Mateo.

Intentó, de hecho, sacar los pasos con costaleros, una figura inexistente en Cáceres cuando él lo propuso. Al final desistió. "En aquellos entonces la Unión de Cofradías no estimaba conveniente que se procesionara de otra forma distinta a la habitual, que es a varal. Afortunadamente, nos vamos adaptando porque yo creo que hay que copiar todo lo bonito de otros y dejar de ser tan nuestros. Hay que abrir las puertas un poco. Mi cofradía cambió muchas cosas de la Semana Santa cacereña", presumía.

"Aquí el llamador no existía y hoy la mayoría de los pasos tienen llamador. Cuando se pasaba por una iglesia, las puertas estaban cerradas. Nosotros, con la cofradía hermana de los Ramos, conseguimos que nos recibiera la junta de gobierno. Actualmente, nos recibe la junta de gobierno e incluso la Virgen de la Esperanza. A partir de ahí, un gran porcentaje de las cofradías que pasan por los templos hacen los mismo que nosotros. Yo he sido un gran defensor del costal y me encanta la idea de que este año salgan dos pasos a costal. El varal no es cacereño, es de España entera", declaraba en 2009, año en el que los costaleros debutaron en la Semana Santa cacereña, declarada de interés turístico internacional. Este reconocimiento llegó cuando él estaba en la vicepresidencia de la Unión de Cofradías.

"Fue una de las personas clave para entender la Semana Santa cacereña de la actualidad", destaca de él el portal especializado Tusemanasanta.com, dirigido por Julián Paniagua.