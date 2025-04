Miles de cacereños se echan a la calle para ver la Burrina en un Domingo de Ramos sin lluvia

Miles de cacereños y visitantes se han echado a la calle en este Domingo de Ramos para ver la Burrina, la procesión que estrena ... el primer día grande de procesiones de la Semana Santa de la ciudad. Y lo han hecho pese al día nublado para acompañar al paso de la Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén, que ha salido a hombros de los hermanos de carga a las 12.00 horas desde el templo de San Juan.

La lluvia ha respetado el comienzo de la Pasión cacereña y era casi imposible hacerse un hueco para ver la procesión de la cofradía de Los Ramos. San Juan y el acceso a la calle San Pedro llenos, y los alrededores de Pizarro a rebosar. Solo los más previsores han podido ubicarse en el entorno del templo de San Juan para ver la salida del paso. Este año, por primera vez, el Ayuntamiento ha colocado vallas forradas con tela gris para separar al público del desfile procesional.

Entre ellos, Dioni Holguín, que ha visto la Burrina de frente, justo al inicio de la procesión. «Vengo todos los años desde que soy pequeña. Me da mucha paz verla y me recuerda a mi infancia. A partir de ahora no me pierdo ya ninguna procesión de la Semana Santa», decía acompañada de su nieta África Pérez.

Este es un desfile que reúne a familias enteras y en el que los niños son protagonistas con sus palmas. En esta ocasión, las que preceden al paso son más de lo habitual. En total, 50 han rodeado la imagen, cuando otros años eran 25. Son de cuatro metros de altura y las han adquirido en Elche (Alicante).

Además, muchos de los que han presenciado el desfile han llevado las palmas que ya habían comprado el día anterior en la mesa de ofrendas. Como es tradición, a las 12.15 las han bendecido en la plaza de San Juan.

Previamente la cofradía ha entregado la Palma de Honor 2024 a Ceferino de las Heras Cambero, párroco de la iglesia de San Juan Bautista y director espiritual de esta hermandad desde hace una década.

El acompañamiento musical corre a cargo de la banda infantil de cornetas y tambores Espíritu Santo de Cáceres y la agrupación cacereña Nuestra Señora de la Misericordia.

Los hermanos llevan, como siempre, túnica ceñida con cíngulo de lana amarilla, esclavina morada de terciopelo con bordado dorado en forma de palma, además de medalla, guantes blancos y zapatos de color negro.

Tras su salida en la iglesia de San Juan, los hermanos, unos 350, recorren la plaza San Juan, San Pedro, Donoso Cortés, Pizarro, Soledad, Santa Clara, Puerta de Mérida, los adarves de la Puerta de Mérida, del Padre Rosalío, de Santa Ana, de la Estrella y el Arco de la Estrella hasta llegar a la Plaza Mayor y regresar por Pintores para recogerse en San Juan.

A las 15:40 horas será el turno de la procesión de la cofradía del Dulce Nombre desde la parroquia del barrio del Vivero, uno de los desfiles más largos de la fiesta cacereña, que tiene una longitud de cinco kilómetros y una duración de siete horas. En ella el paso se carga al costal.

Procesión del Nazareno desde Santiago.

A las 19.00 horas salen de sus respectivos templos las otras dos cofradías que desfilan en Domingo de Ramos: la del Nazareno desde Santiago y la del Amor desde la calle Santa Gertrudis, donde está la capilla del colegio San José.