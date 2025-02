La incertidumbre económica retrasa las reservas para Semana Santa en Cáceres

María José Torrejón Cáceres Domingo, 27 de marzo 2022, 07:38 Comenta Compartir

La Semana Santa es la época dorada para el sector turístico cacereño. Pero las reservas de habitaciones no van al ritmo que a los ... directores de hoteles y dueños de apartamentos turísticos les gustaría a estas alturas del calendario, cuando faltan tres semanas para el inicio de las vacaciones. Esto no quiere decir que no haya buenas perspectivas. Al menos, para los días grandes, donde se prevé llenar todos los alojamientos de la capital.

«La gente está esperando a última hora. Las reservas se van moviendo al ralentí. Otros años a estas alturas estábamos mandando gente a Plasencia porque ya teníamos todo ocupado», ilustra de manera gráfica Alejandro Picardo, director del hotel Extremadura. La incertidumbre económica generada por la subida del coste de los carburantes, el incremento generalizado de los precios y la guerra en Ucrania está detrás, según el sector, del comportamiento de los clientes. También influye la pandemia, cuya incidencia está estancada pero en niveles altos, que ha cambiado el comportamiento de los clientes a la hora de hacer planes. No obstante, a pesar de estos condicionantes, los hoteles y apartamentos confían en colgar el cartel de completo de Jueves Santo al Domingo de Resurrección. Las dudas planean sobre el primer tramo, el comprendido entre el Domingo de Ramos y el Miércoles Santo, que marca para hoteleros el inicio real de la campaña de Semana Santa. Llenar Jueves, Viernes y Sábado Santo, admiten, es fácil. El reto está en conseguir que la ocupación también sea buena durante el resto de días. Y ahí parece estar el caballo de batalla. Juan Búrdalo gestiona 12 apartamentos turísticos en el centro de la capital cacereña y un hotel de dos estrellas en una de las calles con más solera del casco viejo: Pintores. Habla de un cambio de tendencia en el comportamiento de los huéspedes desde la irrupción del coronavirus, que se deja notar en las reservas de cara a la próxima Semana Santa. «Desde el año pasado trabajamos sin previsiones. Ahora se espera a última hora. Tenemos más reservas para el segundo tramo de la Semana Santa que para el primero», afirma. En su opinión, el incremento del coste de la vida puede frenar los desplazamientos. «Todo el dinero que se invertía en ocio se va ahora en pagar la subida de la luz, el gas y el gasoil», enumera. Para el Viernes Santo, indica, su cartera de alojamientos está al 85 por ciento. Estos días son claves para el sector porque son cuando deben entrar las reservas que todavía no han llegado. En periodos como Semana Santa lo habitual es que las habitaciones se ocupen con más tiempo de antelación. O, al menos, esta era la tendencia hasta ahora. Un hotel de la capital de cuatro estrellas estaba a estas alturas del calendario al 95 por ciento de Lunes Santo a Domingo de Resurrección en el año 2019, el ejercicio previo a la pandemia. Ahora su volumen de reservas es del 65 por ciento. En otros establecimientos de la ciudad los datos son mejores. «Tenemos una ocupación del 90 por ciento para los días fuertes (14, 15 y 16 de abril) y el total de la semana está aproximadamente al 80 por ciento, pero estamos esperando la evolución de los conflictos internos y externos. Aunque en Semana Santa el cliente es principalmente nacional, la inflación y los problemas del transporte y los precios de los carburantes pueden desincentivar la demanda», señala Juan Torres, director del hotel Don Manuel, que ocupa el lugar donde estaba el colegio San Antonio. «Semana Santa es la temporada más alta que tenemos en Cáceres. El hotel todavía no se ha llenado totalmente pero esperamos hacerlo», indica el director del Parador de Turismo, José Menguiano. En su caso, concreta, el establecimiento ya se encuentra al cien por cien a partir del Jueves Santo y el resto de la semana está al 60 por ciento. Buena ocupación hay también en el hotel Don Carlos, un alojamiento más modesto y de menores dimensiones, con 24 habitaciones, situado en la calle Donoso Cortés, en la zona de Pizarro. «Tenemos casi toda la semana al completo, aunque nos queda algún hueco libre. Lo que hemos notado es que desde hace un par de semanas las llamadas para preguntar si hay habitación se han parado. Y no descartamos que haya cancelaciones», comenta Gema Jordán, responsable de este coqueto hotel. Previsión municipal Desde el Ayuntamiento, mientras tanto, se muestran optimistas. «No tengo dudas de que será, quizás, la mejor Semana Santa de nuestra historia», señala Jorge Villar, concejal de Turismo, y hace referencia a que el ritmo de reservas es elevado, «con índices de precios y rentabilidad altos, tanto en hoteles como en apartamentos turísticos». María Fernández, presidenta del colectivo de apartamentos turísticos, corrobora «que hay mucha demanda y que la previsión de ocupación es del cien por cien». La estancia media oscila entre las dos y las tres noches. «Los apartamentos estamos al 50 por ciento pero todos creemos que se llenarán», zanja Yolanda Blanco, que gestiona en la ciudad varios alojamientos de este tipo. Ampliar Salida de la Virgen de la Esperanza de la iglesia de San Juan. HOY Una nueva guía recomienda los puntos más interesantes de las procesiones cacereñas Una nueva publicación recoge los puntos más destacados de las procesiones de Semana Santa. La iniciativa ha partido del grupo Jóvenes Cofrades y propone un listado con los momentos más relevantes de la Pasión cacereña, la hora en la que se producen y el lugar en el que se pueden ver. De esta manera, el Domingo de Ramos el colectivo recomienda no perderse ni el paso de la procesión de la Burrina por la Plaza Mayor a las 14.30 horas ni la salida de los costaleros del barrio del Vivero a las 15.40 horas. También aconsejan seguir esa tarde el desfile de la cofradía del Nazareno desde San Juan a las 21.00 horas y el de la cofradía del Amor desde la Concepción a las 19.45 horas. La salida el Lunes Santo de los costaleros de Santo Domingo, la de la Virgen de la Esperanza el Miércoles Santo desde San Juan o el paso de la procesión de los Estudiantes por la calle General Ezponda el Viernes Santo a las 14.15 horas son otros de los momentos incluidos en la guía. La relación completa se podrá encontrar en la página web de la asociación (www.grupojovenescofrades.com) y en hoteles y oficinas de turismo, donde se hará llegar en formato físico. Esta publicación complementa a la guía oficial de la Semana Santa, que se presentó hace una semana e incluye los recorridos completos de los 24 desfiles procesionales de esta edición. El grupo Jóvenes Cofrades se creó en la ciudad en el año 2019 para colaborar con la organización de la fiesta y tender su mano para mejorarla en lo posible.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión