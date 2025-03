Cáceres, una Jerusalén del siglo XXI en el pregón de Semana Santa de Sellers

María José Torrejón Cáceres Viernes, 1 de abril 2022, 07:20 | Actualizado 08:04h. Comenta Compartir

José Ignacio Sellers Bermejo (Cáceres, 1965) llevaba desde hace algo más de dos años con el pregón de Semana Santa guardado en el cajón. La suspensión de las ediciones de 2020 y 2021 por la pandemia impidieron a este «cofrade de base» –es así como le gusta definirse– subir al escenario del Gran Teatro para dar la bienvenida a la Pasión cacereña, fiesta de interés turístico internacional.

Esa espera terminó este jueves. Sellers, que trabaja como funcionario del cuerpo de ingenieros técnicos de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento y es miembro de cuatro cofradías, desempolvó al fin su texto y, para sorpresa del auditorio, rompió moldes. El suyo no fue un pregón convencional. Recreó, de manera narrativa y con la ayuda de material audiovisual, las últimas horas de vida de Jesucristo. Hizo de Cáceres una Jerusalén del siglo XXI y de los adarves, la Vía Dolorosa, el camino que recorrió Jesús con la cruz a cuestas.

A modo de sueño, el pregonero hizo un paseo por diferentes puntos de la Ciudad Monumental para situar en San Mateo el monte Calvario, el lugar donde, según los evangelios, fue crucificado Jesucristo. «Cristo ha elegido morir en Cáceres», dijo.

Más allá del particular vía crucis que estructuró el discurso, Sellers se acordó de los cofrades fallecidos, de la labor caritativa de las hermandades, tuvo un reconocimiento para la música de Semana Santa (desde los saeteros a las bandas) e incluyó una dosis de autocrítica para llamar la atención sobre aspectos como la falta de respeto que supone no guardar el silencio oportuno en los desfiles. Tocó la fibra sensible al hablar de las madres y de los que ya no están.

Ampliar De izquierda a derecha, Agustín Margallo, Juan José Castela y David Remedios, cofrades del año. jorge rey

«Al igual que existe la Semana Santa de la música, la de la madre o la de la entrega y la caridad, existe también la Semana Santa de los cofrades ausentes, pues a mi juicio no es posible entender lo que ahora sentimos por la Semana Santa sin tener en cuenta lo que ellos fueron y lo que significaron en nuestra vida cofrade».

El primer pregón del obispo

El acto reunió a 450 personas. Entre los asistentes estaba el nuevo obispo de Coria-Cáceres, Jesús Pulido, que presidió por primera vez el pregón de la Semana Santa cacereña. El acto estuvo conducido por Lorena Jorna, responsable de comunicación de la Diócesis de Coria-Cáceres, y contó con las intervenciones del alcalde, Luis Salaya, y de Santos Benítez, presidente de la Unión de Cofradías. El alcalde agradeció el esfuerzo realizado por las hermandades y Benítez tuvo palabras de recuerdo para la guerra de Ucrania. Antonio Luis Suárez estuvo al piano y Jesús Sellers fue el encargado de presentar al pregonero, su hermano.

Este encuentro, que marca oficialmente la cuenta atrás para la salida de las primeras procesiones (falta apenas una semana), sirve también cada temporada para reconocer la labor de algunos cofrades destacados, que son nombrados cofrades del año.

Al igual que el pregón de Sellers, estos distintivos también llevaban esperando dos años para llegar a sus destinatarios. Los nombres propios reconocidos han sido Agustín Margallo, por sus años de entrega a la cofradía del Amparo; David Remedios, secretario de la cofradía del Nazareno y jefe de paso de la Virgen de la Misericordia; y Juan José Castela, activo cofrade que inmortaliza con su cámara los momentos más destacados de la Pasión cacereña.

Ampliar Los pendones de las 17 cofradías de Cáceres cuelgan del balcón del Ayuntamiento. armando méndez Los pendones de las 17 cofradías lucen ya en el balcón del Ayuntamiento Cáceres se ha vestido oficialmente de Semana Santa. Desde ayer, coincidiendo con la fecha del pregón que marca la cuenta atrás para el arranque de la fiesta, la fachada del Ayuntamiento luce, como en años prepandemia, los pendones de las cofradías cacereñas, incluido el de la hermandad de Jesús Despojado, que debuta este año. La localización de estas insignias ha sorprendido después de que el Consistorio comunicara la semana pasada que se instalarían en el Foro de los Balbos. Pero, finalmente, no ha sido así. La razón, según la explicación dada por el Ayuntamiento, hay que buscarla en la «proximidad» de las obras de la tercera fase de recuperación de la muralla, que afectarán precisamente al tramo de la Torre de la Yerba. Los estandartes permanecerán en el balcón principal de la Casa Consistorial hasta que finalice la Semana Santa. Los pendones están colocados por orden de antigüedad de las cofradías. El alcalde, Luis Salaya, mantuvo el miércoles un encuentro con la Unión de Cofradías Penitenciales de Cáceres. En el transcurso de la reunión se abordó la posibilidad de incrementar la ayuda anual que el Consistorio destina a las hermandades, según apunta Santos Benítez, presidente del colectivo. La ayuda actual asciende a 28.000 euros a repartir entre 16 cofradías. La Sagrada Cena recibe su propio dinero.