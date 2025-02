«Nuestro secreto es dialogar y saber perdonar, nadie es perfecto»

Sergio Lorenzo Cáceres Sábado, 21 de octubre 2023, 07:50 Comenta Compartir

«Tengo 83 años. Me casé con 23 y llevo 60 años casado. Yo estoy feliz de haber estado todo este tiempo con mi mujer, ... son 60 años en los que hemos tenido de todo», afirma Joaquín Santos Regodón. A su lado está Magdalena Suero López, su mujer, que le mira sonriente, «yo me casé con 21 años, me casé joven; pero antes o te casabas o no nos veíamos –cuenta ella–. La verdad es que estábamos predestinados. Yo iba paseando, me atropelló una bicicleta y él fue el primero en levantarme del suelo». Al preguntarle si el accidente tuvo consecuencias graves, Magdalena ríe: «La única consecuencia es que me quedé con él».

En un ambiente festivo el viernes por la mañana el Ayuntamiento de Cáceres rindió homenaje, en el Palacio de la Isla, a dos matrimonios: uno que cumplía las bodas de oro (50 años) y otro las de diamante (60 años). Cuando se le preguntó a los más veteranos cuál era el secreto para vivir tanto tiempo juntos sin separarse, Magdalena, natural de Valdefuentes, afirmó: «Cuando uno se enfada el otro tiene que callar, y una vez que los dos están calmados es cuando hay que hablar». Su marido Joaquín, natural de Jaraíz de la Vera dice lo mismo: «El éxito es el diálogo; el hablar mucho entre los dos. Si un matrimonio no dialoga no llega a buen término». «Ella tiene más mérito» Él ha trabajado 42 años en Iberia. Estuvieron viviendo 8 años en Barcelona y el resto en Madrid. Han tenido cuatro hijos que ha cuidado Magdalena, «yo soy de las que dicen que no trabajan», sonríe mientras su marido resalta su trabajo: «Yo he estado mucho tiempo volando, fuera de casa, y ella es la que ha tenido que cargar con los cuatro hijos, ser la administradora y hacer de todo. Le doy más importancia a lo que ha hecho ella que a lo que he hecho yo. Yo tenía mi trabajo y me iba; pero todo lo organizaba ella». Él fue futbolista de segunda división con el equipo 'Plus Ultra', filial del Real Madrid, que ya no existe. «En aquellos tiempo el fútbol era distinto, nos pagaban por goles. Si metíamos un gol nos daban 50 pesetas al equipo». En la jubilación se han venido a vivir a Cáceres. «Por la tranquilidad –dice Joaquín–, pero porque en esta provincia nacimos los dos, aquí nos conocimos y nos casamos. En Cáceres se vive bien, la gente es muy amable, muy simpática y tenemos grandes amigos». Cuatro hijos tiene también el matrimonio que ha celebrado sus 51 años de matrimonio: Ramoni Gaspar Labrador y Eleuterio Iglesias. Ella es de Valencia de Alcántara y él de Casar de Palomero. Ella se casó con 23 años y él con 25. «Llevamos 51 años casados, pero estuvimos otros seis de novios –afirma Ramoni–. Yo era peluquera, pero me hice ama de casa porque quería estar con los hijos. Entregué mi vida a mis hijos, tenía que estar con ellos y lo disfruté muchísimo. Luego se han casado y tenemos unos nietos preciosos». Los dos también hacen un balance positivo de estar tantos años casados. «La vida tiene sus complejidades –asegura Eleuterio–, pero entiendo que el tiempo desde que nos conocimos hasta ahora ha sido muy satisfactorio. ¿Cuál es el secreto? Sabernos perdonar muchas cosas. No reprocharnos cosas, porque nadie es perfecto... ¿Quién no tiene defectos?». Concibe la vida como una pelea por salir adelante, «nosotros hemos luchado por nuestros hijos y seguimos luchando por nuestros nietos». Ingresó en Telefónica en el año 1965 y ha estado trabajando en Cáceres hasta el año 2005. A cada pareja se le entregó una placa conmemorativa y un ramo de flores. El homenaje lo presidió el alcalde Rafael Mateos, que destacó la importancia de cuidar de los mayores. «El Ayuntamiento de Cáceres tiene la obligación de poner en valor a la gente que nos ha precedido», afirmó. Para cerrar el acto, Eva Pérez, nieta del matrimonio de las bodas de diamante, cantó acompañada por su guitarra la canción 'A mi manera». El sábado, comida y baile La celebración del Mes de Mayor seguirá este sábado, con una jornada de convivencia en el pabellón municipal de Moctezuma, en la que se ofrecerá cocido, postre y refrescos. Habrá música y baile, y por la tarde se repartirá chocolate a los asistentes.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión