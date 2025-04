Santa Lucía recupera su romería en Cáceres, pero sin barra de bar «La cantina no se abre por seguridad», detalla el párroco del barrio, que defiende la medida para evitar contagios

«El que quiera beber puede hacerlo, a nadie se le impide traer lo que quiera de casa. Pero la cantina no se abre por seguridad». Así explica el párroco, Miguel Ángel González, la decisión de no poner barra de bar en Santa Lucía. La tradicional romería se recupera de nuevo tras dos años de pandemia.

Lo hizo este domingo con todos sus actos en el exterior de la ermita, misa, mesa de ofrendas, venta de dulces, tómbola...

La medida de no instalar bar se adoptó por parte del consejo pastoral y la asociación de vecinos, resalta el responsable de la parroquia del barrio. Miguel Ángel González reseña que la vuelta de la romería «fue un motivo de alegría para todos, pero no se pueden correr riesgos con posibles contagios», advierte. Fue una jornada festiva, de reencuentro y convivencia entre los vecinos de Aldea Moret y su entorno, pero también con la asistencia de otras personas de fuera que no quisieron perdérselo.

«Han estado los concejales, el alcalde, el subdelegado del Gobierno..., se ha podido aparcar sin problema y la gente se ha traído de casa de todo para disfrutar en el campo», relata Miguel Ángel González.

La romería de Santa Lucía está considerada una de las más antiguas de Cáceres. «Tiene más de 150 años y los últimos 100 años sin interrupción», reseñaba en 2017. Esa costumbre se rompió por la pandemia en 2019 y 2020, pero solo en el formato tradicional ya que se buscaron alternativas 'virtuales' o con menor exposición por los contagios. Este domingo se ha vuelto a la normalidad, aunque los organizadores han optado por la prudencia al suprimir las barras a pesar de algunas protestas. “La queja será de los que beben pero a nadie se le ha impedido traer de su casa lo que quiera”, zanjaba el debate el párroco.

Miguel Ángel González resaltaba hace unos años que existe un documento por el que se tienen noticias de esta celebración en 1522, Se encontró un testamento en la Parroquia de San Mateo que habla de la ermita de Santa Lucía. También hay otro documento que incide en que en 1646, el 13 de diciembre se celebraba el santoral.

Se trata de una romería típica y que siempre ha contado con una gran participación, con medio millar de personas en las celebraciones. El buen tiempo, la cercanía del templo con la ciudad y el contacto con la naturaleza invitan a echarse al campo y participar de una cita que, según el párroco, ha sido una gran noticia para todos en la barriada.

“Eso es lo bueno, que sea el pueblo el que se empeñe en mantener la romería», decía Miguel Ángel González en una de las últimas ediciones anteriores a la pandemia. Con la covid más controlada y después de dos años de pandemia, Santa Lucía resurge en Cáceres.