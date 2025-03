San Jorge, epicentro del rodaje de 'La casa del dragón' este lunes

Cáceres arranca la semana siendo Desembarco del Rey. El riesgo de lluvia no ha alterado, de momento, el plan de rodaje de HBO en ... el casco histórico, donde las grabaciones empezaron el sábado. Este lunes la acción se centra en la Plaza de San Jorge, aunque a primera hora de la mañana también se ha rodado en las inmediaciones de la Casa del Sol.

En San Jorge el equipo de producción ha desplegado grandes cromas azules que harán que, por obra y gracia de los efectos especiales, esta zona aparezca en la segunda temporada de 'La casa del dragón' con un aspecto algo distinto. Ya ocurrió durante la primera temporada. En el noveno capítulo para ser exactos.

En este capítulo la plaza lucía despojada de las dos torres blancas de la iglesia de la Preciosa Sangre y en su lugar se recreaba un edificio imaginario que venía a ser un septo, el lugar de culto donde se reza a los Siete Dioses.

También en este capítulo aparecía en pantalla la fuente de los leones inspirada en la Alhambra de Granada, el elemento de atrezo que tanta expectación levantó y que ha vuelto este año al centro de la plaza.

Férrea seguridad

En los alrededores de San Jorge los turistas conviven con la férrea seguridad que rodea a la grabación. La parte antigua sufre cortes intermitentes y hay algunos negocios que se están viendo perjudicados por la presencia de HBO. Es el caso del restaurante Alma del Sabor. Está situado en la Plaza de las Veletas y queda oculto tras las vallas y las pantallas instaladas en San Mateo.

«Me tienen cortada toda la entrada principal y los clientes no pueden acceder. La gente puede llegar por atrás, pero lo normal es que los clientes vengan por arriba. El fin de semana ha ido fatal. Estoy perdiendo miles de euros. El volumen de negocio ha bajado un 80 por ciento», relata Begoña Pajares , dueña del restaurante. «A mí nunca me han pagado. Estoy en tierra de nadie. Otras veces no me ha afectado tanto pero este año al coger San Pablo, San Mateo y Plaza de las Veletas, me afecta muchísimo. Me lo tienen todo el día cortado. Aunque no rueden, las lonas siguen. Soy un negocio pequeño y estar tantos días así me perjudica mucho. La gente llega, ve las lonas y se da la vuelta», lamenta. «Esto viene muy bien a la ciudad. Pero es que yo estoy muy afectada», apostilla al tiempo que reclama algún tipo de compensación por las pérdidas ocasionadas.