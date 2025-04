Salud Pública investiga si hay relación entre los infectados y las fuentes con legionela en Cáceres

El pasado jueves saltaban las alarmas al anunciarse el precinto de ocho fuentes públicas de las que manaba agua potable en distintos barrios de la ... ciudad. El motivo fue la detección por parte del Canal de Isabel II de la bacteria de la legionela. Se dijo que no había transmisión a personas, pero ayer se confirmaba una muerte a causa de esta enfermedad infecciosa. Se trata de un varón de 86 años que falleció en el hospital San Pedro de Alcántara, en donde hay ingresadas otras seis personas: dos de ellas son varones de 65 años que están en la UCI y otras cuatro (una mujer de 85 y tres hombres de 76, 71 y 55 años) permanecen en planta.

Por ahora no se ha podido establecer una relación directa entre la presencia de la bacteria hallada en fuentes concretas (en los barrios de Mejostilla, Montesol, Fratres y Vistahermosa) y la infección de las siete personas que reporta el Servicio Extremeño de Salud (SES), cuya Dirección General de Salud Pública junto con la de Cáceres ya han iniciado la investigación para tratar de encontrar el origen de esta enfermedad. Hasta el momento no hay datos que apunten a un patrón común entre las personas afectadas, como si residían en zonas cercanas. Desde la consejería de Salud no se ha precisado si las personas afectadas por la infección padecían alguna dolencia previa que se haya complicado por la presencia de esta bacteria que provoca fiebre, neumonía y congestión y que, como se ha visto en este caso, puede llegar a ser mortal.

Aunque el contagio a personas se hizo público ayer el SES no ha aclarado qué día se produjo el fallecimiento ni los ingresos hospitalarios. El pasado jueves el alcalde, Rafael Mateos, indicaba que no había personas afectadas y mandaba un mensaje de tranquilidad al indicar que la enfermedad se transmite por vía aérea. Mateos, que enviaba ayer por redes sociales sus condolencias a la familia del fallecido señaló que se sigue trabajando en el análisis de las fuentes de la ciudad mientras se esperan los resultados. Se han realizado tratamientos de choque en las fuentes que dieron positivo y se han vuelto a hacer nuevas analíticas para ver si han quedado desinfectadas al cien por cien o hay que volver a llevar a cabo algún otro tipo de analítica.

Estos trabajos abarcan no sólo las fuentes que sirven de abastecimiento de agua potable sino también en fuentes ornamentales y sistemas de riego, siguiendo el protocolo que se establece tanto por el Ministerio como por los servicios de prevención del Ayuntamiento, explicó el primer edil de la ciudad. Por el momento ninguna de las fuentes ornamentales de la ciudad han dado positivo. Pese al hallazgo de legionela en ocho surtidores de agua potable, se puede beber en las que están abiertas, precisa el Ayuntamiento.

Desde el movimiento vecinal hay quejas acerca de que el consistorio no les haya informado directamente primero del hallazgo de la bacteria en las fuentes de la ciudad y luego del contagio en personas. Las expresa José Antonio Ayuso, el presidente de la agrupación vecinal de Cáceres, y Antonio Pino, que representa a los residentes en Mejostilla. Este último cree que el alcalde debería haber ofrecido una información de primera mano a los vecinos.

Origen

No siempre puede conocerse el origen exacto de un brote que llega a provocar hospitalizaciones y muertes. Eso sucedió hace justo un año, también en el mes de agosto, cuando la expansión de la legionela se saldó con la muerte de cinco personas y veinte afectados. La secuencia de hechos se produjo al revés que en esta ocasión: la alarma por los casos detectados hizo clausurar varias fuentes, y se detectó legionela en el géiser del Rodeo y en una fuente de Colón. A diferencia de lo que sucede en este caso, con fuentes con positivo en legionela distribuidas en distintos puntos de la ciudad, el año pasado la zona estaba más delimitada. A pesar de las sospechas surgidas el SES descartó que los casos de legionela detectados en Cáceres tuvieran su origen el hospital San Pedro de Alcántara, donde estaban ingresados la mayoría de los infectados en el momento de dar positivo.

Antes de eso se produjo otro caso de legionela en la ciudad en 2016, que también tuvo lugar en el mes de agosto. La primera afectada fue una ancianda de 96 años. En esta ocasión seis personas en total se vieron afectadas por la enfermedad respiratoria, pero todas ellas se recuperaron. Tampoco pudo hallarse entre ellos un nexo epidemiológico común entre los afectados, aunque todos transitaban o residían en el centro de la ciudad.