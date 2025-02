Salaya ve «un problema reputacional» para Cáceres en la reunión de la Fundación Lumbini con el Gobierno de Birmania

Paco Díaz CÁCERES Jueves, 15 de septiembre 2022, 12:08 | Actualizado 13:42h. Comenta Compartir

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, considera que la reunión de los promotores del complejo budista en la ciudad con el Gobierno militar de Birmania (Myanmar), el cual no está reconocido por la comunidad internacional, puede suponer «un problema reputacional» para Cáceres y ha destacado que hay que investigar sobre este viaje. El regidor ha confirmado que convocará una comisión de seguimiento del proyecto para actualizar su situación. «Tienen que dar todas las explicaciones que sean necesarias», ha dicho sobre los miembros de la Fundación Lumbini.

Salaya también ha manifestado que tenían conocimiento del viaje, pero no del encuentro con el Gobierno militar de Birmania y ha mostrado su «condena absoluta al golpe militar en Birmania y el rechazo total al reconocimiento a la junta militar como el Gobierno legítimo del país». «La preocupación es obvia y la condena también», ha expresado, aunque también ha recalcado porque «hay partes que son más matizables, como el papel del monje, que no está nada claro en ningún caso porque no tiene manifestaciones de apoyo en ningún caso porque no tiene manifestaciones de apoyo a la junta militar».

El alcalde ha respondido así a los ruegos y preguntas del Partido Popular, Ciudadanos y Unidas Podemos. el popular Rafael Mateos ha dicho que estas noticias han traído «intranquilidad social, mediática y hasta institucional». «Este proyecto se supone que tenía que poner el nombre de la ciudad de Cáceres a nivel internacional en un proyecto de paz», ha añadido. El concejal ha solicitado además al respecto «máxima transparencia y protección al nombre de Cáceres». Ciudadanos y Unidas Podemos han solicitado lo mismo, pidiendo además la convocatoria de una nueva reunión de la comisión de seguimiento sobre el proyecto, cuya celebración ha confirmado Luis Salaya.

La visita de Lumbini a Birmania

Entre el pasado 27 de agosto y el 1 de septiembre el presidente de la Fundación Lumbini, José Manuel Vilanova, acompañado por la patrona de la misma, la empresaria cacereña Pilar Acosta, y el arquitecto Tomás Vega visitaron este país y se reunieron con el ministro de Turismo birmano, Htay Aung, entre otros contactos con templos budistas y responsables de minas de jade. Este viaje fue desaconsejado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, que recomienda no viajar al país salvo «por razones excepcionales y justificadas».

Según la web del Ministerio, después del golpe de Estado, «se observa una proliferación de actos y episodios de violencia en zonas rurales habiendo afectado a civiles». Según explica el Ministerio de Exteriores hay diariamente explosiones o atentados en diferentes zonas urbanas, toque de queda entre la medianoche y las cuatro de la madrugada, detenciones diarias por manifestaciones contra las autoridades, redadas y registros«.