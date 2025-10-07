La rotura de una tubería de madrugada deja sin agua a vecinos de varias calles de la parte antigua de Cáceres Los residentes de las calles Consolación, Torremochada, Hernando Pizarro, Barrio de San Antonio y Callejón del Moral han estado sin suministro hasta la una de la tarde de este martes

María José Torrejón Cáceres Martes, 7 de octubre 2025, 20:48

Vecinos de cinco calles del casco histórico de Cáceres se han llevado una desagradable sorpresa este martes por la mañana al abrir el grifo: no había agua. El motivo, según ha explicado Canal de Isabel II, es que durante la madrugada se ha producido la rotura de una tubería de 150 milímetros de diámetro. Para poder llevar a cabo su reparación, se procedió al corte de agua, una medida que ha afectado a cinco vías: Consolación, Torremochada, Hernando Pizarro, Barrio de San Antonio y Callejón del Moral.

Tal y como explica la empresa concesionaria, los trabajos para subsanar los desperfectos se han llevado a cabo durante la mañana de este martes. Y el suministro ha quedado restablecido en torno a las 13.00 horas.

Por otro lado, esta vez de manera programada, también ha habido cortes de agua esta martes, 7 de octubre, en la calle Camberos y el entorno de la plaza de Santiago. Un cartel de Canal de Isabel II anunciaba a los residentes que el suministro iba a suspenderse a partir de las 9.00 horas «a causa de los trabajos que se van a realizar en la red de distribución de agua». En el mismo anuncio la concesionaria apuntaba que se esperaba que el servicio estuviera restablecido antes de las 13.00 horas.

Hay que recordar que la ciudad acumula meses con importantes obras orientadas al cambio de tuberías de la red de abastecimiento y saneamiento en la ciudad, que han ocasionado en muchos casos molestias a los conductores, sobre todo por las realizadas en el centro.

Obras de saneamiento y abastecimiento

Tal y como se ha publicado, algunas de estas intervenciones llevaban hasta seis años pendientes, desde el ejercicio de 2019. Así lo resaltó a comienzos de septiembre el concejal de Servicios Públicos, Pedro Muriel, quien recordó que el objetivo de estas obras es modernizar una red obsoleta que viene generando filtraciones de agua, reventones de tuberías y problemas de presión en el suministro.

Señaló que se trata de mejoras «imprescindibles» pese a que alteren la vida diaria de los vecinos. «Con ellas se moderniza la red en puntos clave de la ciudad, solventando problemas históricos como reventones, caída de presión, fugas y envejecimiento del material», explicó.

En cuanto al detalle de los trabajos, Muriel dijo que, correspondientes a la anualidad de 2019, a comienzos de septiembre estaban en ejecución las obras de abastecimiento y saneamiento en la calle Catedrático Antonio Silva. Se preveía intervenir, además, en el tramo desde la avenida de España hasta León Leal, en la avenida de Alemania y en la de la Constitución. El coste de licitación de estas inversiones ronda 1,4 millones de euros.

Respecto a las obras previstas para 2019 y 2020, actualmente permanece cortada la plaza de San Francisco, donde se acometen trabajos de saneamiento que se prolongarán hasta diciembre. A comienzos de septiembre estaban pendientes las obras de abastecimiento y saneamiento en Camino Llano y la calle Colón. De esa misma anualidad ya se ejecutó la actuación en la plaza de Conquistadores. En total, la inversión prevista en este capítulo asciende a 1,15 millones de euros.

En cuanto a las obras correspondientes a 2020 y 2021, la plaza Marrón ya ha sido renovada y también han concluido los trabajos en el cruce de la avenida de España con Clara Campoamor.

De las actuaciones programadas para 2024 y 2025, hace un mes estaban pendientes de inicio las obras de abastecimiento en varias calles: Simón Benito Boxoyo, José Bermudo Mateos, Tomás Pulido, Juan Rodríguez de Molina y Pedro Ulloa Golfín. La fecha estimada de finalización es mayo de 2026, con un presupuesto de 700.000 euros.

Temas

Cáceres