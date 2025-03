Rodríguez Moñino tendrá una plaza con palmeras en la parte próxima a Cánovas, en Cáceres

Un ciprés en el centro de Doctor Durán y mejoras en la iluminación

Los plazos se agotan y eso explica que los proyectos lleguen casi en cascada al sufragarse con fondos europeos. Ocurre con Rodríguez Moñino y también con la reforma de la plaza de Doctor Durán. Tiene que estar adjudicada antes de final de año. Son actuaciones que lidera la Diputación. Su presidente, Miguel Ángel Morales, ya explicó en octubre que los plazos no iban bien y habían pedido una prórroga al no llegar a tiempo. En el caso de Doctor Durán se cuenta con un presupuesto de 275.000 euros. Ese espacio, próximo a San Juan, se someterá a una reforma que durará tres meses y en la que figura un acondicionamiento de la fachada de la Cámara de Comercio. «Se ha previsto la reconstrucción de la parte de la fachada de la Cámara de Comercio afectada por el nuevo trazado con la reposición de piezas de similares características a las existentes», se recoge en la memoria técnica. Ha sido elaborada por las ingenieras Montaña Cancho y Nieves Sánchez. Una de las novedades es la plantación de una especie de ciprés. El árbol estará en el centro de la plaza. Su alcorque se cubrirá con gravilla triturada. También se reduce la zona habilitada al transporte comercial, «reduciendo al mínimo posible la zona de carga y descarga, para así recuperar un espacio destinado principalmente al peatón». Desde el servicio municipal de Urbanismo se han hecho varias observaciones. Pretenden enriquecer el proyecto con una serie de mejoras entre las que destaca la iluminación de la plaza. Advierte que el proyecto inicial no la contempla al considerarse «adecuada y suficiente», pero Urbanismo entiende que se debe disponer un nivel mínimo de iluminación de 20 luxes de forma homogénea. También hace recomendaciones para que el pavimento sea antideslizante y se mejore la señalización. Recuerda que la obra se desarrollará en una zona ZEPA y además requiere seguimiento arqueológico.