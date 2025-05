Los robos en instalaciones municipales obligan a aumentar la vigilancia policial en Cáceres

Manuel M. Núñez Cáceres Domingo, 4 de mayo 2025, 21:57 Comenta Compartir

Varias instalaciones municipales han sufrido diferentes robos y acciones de vandalismo en las últimas semanas. Los daños en dos de ellas superan los 6.000 euros. Se trata de las pistas deportivas de Residencial Universidad y el parque rústico de Cáceres el Viejo. También informó hace solo unos días el portavoz del equipo de Gobierno local, Ángel Orgaz, sobre las incidencias producidas en las pistas del Residencial El Arco. La barriada del R-66 es la última de la que se tienen noticias sobre sucesos de este tipo, tras sufrir también un robo de cableado eléctrico.

La Junta de Gobierno dio el visto bueno en su última reunión a la petición que cursó la concejala de Deportes, Noelia Rodríguez, para «realizar las actuaciones necesarias para volver a dotar de suministro eléctrico a las pistas deportivas». Se encuentran en la calle Islas Cíes y suelen ser utilizadas habitualmente por grupos de jóvenes que acuden allí a jugar a fútbol sala o baloncesto.

«Se procederá, por supuesto, no sólo a tomar las oportunas medidas de reposición del cableado sino también a garantizar la seguridad en la zona para evitar que estos robos se vuelvan a producir», destacó Ángel Orgaz. En el Ejecutivo local se han analizado varias situaciones similares a esa, ya que también se han dado en dotaciones de la zona norte. «En los últimos meses se han producido diversos actos vandálicos y robos de cable en instalaciones de alumbrado público, entre los que se encuentran el parque rústico de Cáceres el Viejo y las pistas deportivas del Residencial Universidad», corrobora en un informe interno el director de Infraestructuras del Ayuntamiento. Los técnicos cifran en 3.383 euros el impacto que han tenido esas acciones en Cáceres el Viejo y en 3.370 en Residencial Universidad. También se aborda un aumento de la vigilancia policial.

Reposición

Ya hay antecedentes. En junio de 2023 se planteó incrementar la presencia de la Policía Local. Infraestructuras ha recibido instrucciones del alcalde para ejecutar «las actuaciones necesarias para la reposición del cableado sustraído». También se ha dado traslado a la Jefatura de la Policía Local «para que se intensifique la vigilancia».

«Nos tranquiliza que haya más presencia policial en el parque, pero también es necesaria en el complejo deportivo» Raúl Pérez Presidente vecinal de Cáceres el Viejo

«Fue un robo de cables que afectan al alumbrado y ya se ha subsanado. Nos tranquiliza que haya más presencia policial en el parque, pero también es necesaria en el complejo Ramos Guija. El vallado es una promesa municipal y seguimos a la espera», analiza Raúl Pérez, presidente vecinal de Cáceres el Viejo.

«No tenemos constancia de lo que ha pasado en las pistas deportivas aunque es cierto que algunos vecinos sí están informando de robos en material eléctrico de instalaciones exteriores», reseña Francisco Moreno, antiguo presidente de Residencial El Arco. Otro vecino, Jesús Martín, confirma que se ha dado cuenta de esa incidencia a través de redes sociales en las que interactúan los residentes. «Una parte de la acometida eléctrica se encuentra fuera de las casas y se ha informado de que se han llevado algunos elementos», detalla.

«No tenemos una percepción de que haya más actos vandálicos, pero desgraciadamente son acciones que se suceden con cierta frecuencia« Ángel Orgaz Portavoz municipal

Por ahora no se ha cuantificado el daño causado en las pistas del R-66 aunque sí hay instrucciones también para reponer el cableado y permitir que la actividad se desarrolle allí con normalidad. Estos sucesos se suman a otros como el vandalismo sufrido por los aseos de la parte baja de Cánovas. «El problema es que no podemos tener un policía local en cada instalación municipal porque eso es inviable», indican en el equipo de Gobierno local. No obstante, el concejal portavoz, Ángel Orgaz, añade que en el Ayuntamiento se seguirá con atención este tipo de situaciones tanto con la vigilancia de espacios como con la reposición del material robado.

«No tenemos una percepción de que haya más actos vandálicos en la ciudad, pero desgraciadamente son acciones que se suceden con cierta frecuencia y en determinados espacios. Eso sí, siempre por una minoría y por un grupo reducido de personas», concluye.