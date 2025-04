Robo en Atrio: «Lo deseable sería que aparecieran los vinos», declara José Polo tras conocer la sentencia

El robo de Atrio tiene a dos acusados que acaban de ser condenados a prisión. Pero el paradero de las 45 botellas desaparecidas sigue ... siendo un misterio.

«Lo deseable sería que aparecieran los vinos», ha declarado José Polo, copropietario de Atrio, tras conocer la sentencia. Polo no quiso entrar en más valoraciones sobre el fallo. «No nos gusta hacer leña del árbol caído», ha dicho. El empresario pasó la semana pasada por la Audiencia Provincial de Cáceres para declarar en calidad de testigo. A su salida, atendió a los medios de comunicación.

«El coste siempre es relativo. Todo depende de que haya alguien que quiera vender algo y alguien que esté dispuesto a pagarlo. Yo la botella de Château d'Yquem de 1806 no la hubiera vendido ni por un millón de euros, a no ser que me hubiera hecho falta para pagar a los empleados o a los proveedores. Era una botella con mucha historia, una botella única, que ya había tenido una rotura en el año 2001 cuando la compramos y que para nosotros era muy especial y para la propia bodega», recordó sobre la pieza más preciada.

Polo insistió en la idea que mantuvo durante los primeros días. Se trata de un robo por encargo, a su juicio. «Personalmente pienso que ha sido un encargo. Me quedaba la esperanza de que yo me hubiera equivocado y que negociaran con las botellas. Si no han negociado y si no lo hacen de aquí al final del juicio quiere decir que las botellas ya las tiene la persona que haya encargado el robo y que es más peligrosa esa persona que la cárcel», dijo el dueño de Atrio, especialista en vinos. Y apuntó al mercado internacional como posible destino.

Preguntado si estaría dispuesto a negociar un rescate de la botella de 1806, respondió: «No sé si es legal o no. Pero sí estaría dispuesto a hacerlo por el d'Yquem de 1806. Quizás sí», concluyó.

Durante el juicio, según las pruebas aportadas por la Policía, se habló de conversaciones telefónicas en las que Dumitru y un supuesto intermediario reconocían dificultades para dar salida a los caldos, negociaciones con Estados Unidos y la posibilidad de cambiar una o varias botellas por un Mercedes de alta gama.

Atrio recibió una indemnización de su compañía aseguradora (Reale) de algo más de 750.000 euros por las botellas sustraídas. Hoy por hoy, si las botellas aparecieran, serían propiedad de la aseguradora. Pero Polo y Pérez firmaron el pasado verano un acuerdo con la firma para poder recuperar los caldos en el caso de que aparecieran a cambio de devolver el dinero recibido.

La Policía sigue tras el rastro de estas botellas. Y ha manifestado que pueden pasar años hasta que aparezcan, al menos algunas. Pero no tira la toalla. Este tipo de delitos suelen tardar tiempo en resolverse.