Robe reúne en Cáceres a su legión de incondicionales: «Venimos a ver a Dios»

Desde Sevilla, Madrid, Granada o Ceuta. Incondicionales de Robe se dieron cita este viernes en Cáceres para ver en directo el segundo concierto que el ... fundador de Extremoduro ha dado de su gira 'Ni santos ni inocentes' después del arranque en Valencia hace una semana. En la capital cacereña hace doblete y este sábado repite.

Arístides Pérez y Juan Antonio Pulgar se enfundaron sus camisetas y a primera hora de la tarde llegaron al ferial de Cáceres procedentes de Sevilla. «Hemos venido a ver a Dios. Para nosotros Robe es una religión», afirmaba Arístides, de origen canario. Se emociona cuando habla del cantante y de sus letras.

«Esperamos magia. Sabemos que no hay nadie que iguale a Robe en el escenario. Pensamos que ha mejorado mucho con el paso de los años. Nunca defrauda. Para nosotros es muy grande», mantenían. Juan Antonio muestra en el móvil la foto que se hizo con Roberto Iniesta en Tenerife. Durante la anterior gira, contaban, fueron a siete y nueve conciertos respectivamente. Esta vez le seguirán por Bilbao, Sevilla, Málaga y Córdoba. De momento.

Irene Bermejo y Elena García se desplazaron desde Madrid. «Le amamos, de toda la vida. Y le vamos siguiendo a todos lados. Nos gusta salir fuera de Madrid para verle y hemos optado por Cáceres. Sabemos que el concierto va a ser lo mejor», apuntaban.

La voz de Robe se escuchó en directo a las 19.30 horas, durante los ensayos. Sonaba la canción 'El camino de las utopías', de Extremoduro.

El inicio del concierto estaba previsto para las diez de la noche y la apertura de puertas fue a las ocho. Pero el público no tuvo demasiada prisa por llegar. En los primeros puestos de la cola se encontraba la pareja salmantina formada por Miguel Vicente y María José San Julián, que acudieron acompañados por su hija Andrea. «Tenemos los sentimientos a flor de piel. Robe es un artistazo, lo mejor que hay. Las letras siempre vienen bien», comentaba la familia. La hija, que como Robe acaba de celebrar su cumpleaños, se ha tatuado el nombre del placentino en una de sus muñecas.

«No creo que haya nadie igual en el panorama musical; Robe significa mucho para mí, me ha acompañado en muchos momentos chungos de mi vida» Ara Otero

«Es el grupo de nuestra vida; lo hemos escuchado desde pequeñas. Nuestros tíos tenían una discoteca y vendían allí las cintas» Luna y Margot Domínguez

Ara Otero es de Valverde de Llerena. Tiene 42 años y trabaja como costurera. «Sigo a Robe desde 'Agila', desde el año 95. Significa mucho para mí. Me ha ayudado a superar muchas cosas. Me ha acompañado en muchos momentos chungos de mi vida. Y, además, es que combina dos cosas muy especiales: la letra, que es impresionante, y la música, que es mágica. Para mí es que no creo que haya nada igual en el panorama musical. No hay un artista en la historia que haya tenido una evolución como él», mantenía sin ocultar su admiración por Robe.

Se da la particularidad de que Cáceres es la única ciudad de las 33 que visitará con 'Se nos lleva el aire' en la que el rockero placentino ofrece dos conciertos ante 15.000 seguidores. Y hay, claro está, quien hace doblete. Es el caso de las primas Luna y Margot Domínguez, de Montehermoso. Rozan la treintena. «Es el grupo de nuestra vida. Lo hemos escuchado desde pequeñas. Nuestros tíos tenían una discoteca y vendían allí las cintas. Hemos crecido con Robe en casa. Lo hemos mamado desde siempre», afirmaban con rotundidad.