Robe borda su doblete en Cáceres

Los asistentes al segundo concierto de Robe en el Recinto Hípico de Cáceres se fueron anoche a dormir con esa llamada a quemar las ... naves que es 'Ama, ama, ama y ensancha el alma'. Igual que el viernes, el broche fue esta canción que tiene 32 años pero plena vigencia, como todo lo bueno. Dejar el camino «social-alquitranado» parece, al menos en momentos de éxtasis musical, una buena opción, aunque el lunes haya que volver al trabajo. El final fue calcado de un concierto a otro pero Robe, con la misma sudadera que el viernes, con un enorme perro en la pechera, cocinó menús diferentes en cada una de sus dos citas en la capital cacereña, en donde ha ofrecido la segunda y tercera cita de su gira 'Ni santos ni inocentes', en donde desgrana su último disco, 'Se nos lleva el aire'.

Si nos basamos en la rapidez de compra de las entradas puede decirse que ayer fue el concierto del público más madrugador, el más ansioso por paladear el espectáculo del placentino, puesto que esta cita, la del sábado, era en principio la única fecha elegida y publicada para Cáceres en esta gira. En unos días agotó las entradas y se decidió entonces añadir el concierto del viernes, así que, sobre el papel, el de ayer era el concierto de los muy cafeteros, de los que no hicieron ninguna pereza en asegurarse los tiques para Robe en el minuto cero. Pero hay que decir que el doblete no lo hizo solamente Robe si no que algunos espectadores presenciaron los dos pases, sin ningún miedo a empacho. Fue más masivo que el del viernes, con todas (unas 8.000) entradas vendidas, algo que, según explica una persona entre el público, se notó. «Fue un poco más caótico el acceso a los servicios y se tardaba un poco más en pedir».

Ampliar Público asistente al concierto de Robe este sábado en Cáceres. JORGE REY

En el concierto de ayer, que arrancó a las diez y veinte y estuvo dividido también en dos partes con un parón de aproximadamente media hora, hubo momentos estelares como cuando se interpretó Jesucristo García, uno de los temas más míticos de Extremoduro. También apareció por sorpresa sobre el escenario Manolo Chinato, el poeta que firmó junto a Extremoduro y Fito el mítico disco 'Extrechinato y tú'. El público coreó su nombre.

A Robe se le vio sereno, entregado y más comunicativo. «Ayer sonrió, hacía bromas, hablaba más que nunca. Echó la bronca a la gente para que guardara los móviles. ¿Qué os pasa hoy? ¡Guardadlos ya en los bolsillos!».

La guerra de Gaza también ocupó un espacio importante sobre el escenario. Si el viernes fueron los músicos de Robe los que, con una cazadora con la bandera palestina o una inscripción en una guitarra denunciaron el ataque israelí sobre la población civil ayer fue el propio Robe el que se refirió a ello, que tuvo un recuerdo al principio del recital «para las personas que viven en zona de conflicto, especialmente para las de Gaza».

«Concierto buenísimo, hemos disfrutado con los músicos», resumía un asistente a esta cita cuando, en torno a las dos de la mañana, terminaban los acordes del último tema y sin bises, como es habitual, los músicos abandonaban el escenario. Hubo un momento mágico cuando «el meteorito», la bola de fuego que esta noche ha cruzado Extremadura, pudo verse desde el Hípico.

Adiós a Cáceres, pero la vida y la gira siguen. Les esperan aún 30 citas: la próxima en Madrid, en Rivas Vaciamadrid, el próximo sábado. A Extremadura volverán de nuevo en pleno agosto, a Almendralejo, todavía con entradas disponibles.