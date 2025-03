El riesgo de lluvia traslada al San Francisco parte del programa del 'City of dragons'

El riesgo de lluvia se ha colado de lleno en la programación del 'Cáceres, city of dragons', el encuentro internacional de expertos en 'Juego de tronos' y 'La casa del dragón' que se celebrará en la capital cacereña durante este fin de semana. Ante la probabilidad de lluvia, el Ayuntamiento ha decidido llevarse a un lugar cerrado parte de las actividades previstas al aire libre. Ese lugar es el Complejo Cultural San Francisco, que ya había sido elegido desde el inicio para albergar las mesas redondas que se van a desarrollar el sábado por la tarde.

Ahora también acogerá las mesas redondas del sábado por la mañana, que se iban a celebrar en la Plaza de San Jorge bajo el título 'Cáceres, Ville de Dragons' y 'El impacto de Game of Thrones y The House of Dragons en el Turismo' .

El San Francisco también ha sido el lugar elegido para acoger actividades paralelas como 'La escuela de caballeros' y 'El torneo a pie de caballeros', que tendrán lugar el sábado de 12.00 a 13.00 horas y de 13.00 a 14.00 horas respectivamente.

Y por la tarde este mismo recinto acogerá el desfile y concurso de escolares caracterizados como personajes de la saga de George R. R. Martin. Inicialmente iba a tener lugar por la Ciudad Monumental pero finalmente será el sábado, de 18.30 a 19.30 horas en el complejo San Francisco. El concurso dirigido al público general será el domingo, de 13.00 a 14.00 horas, en la iglesia de San Francisco Javier, conocida también como Preciosa Sangre.

Otro de los cambios importantes es que cambia de día y se adelanta al viernes, día 21, a las 20.00 horas la actividad de interpretación de escenas de la serie en la que participarán los figurantes que formaron parte del rodaje. Será en diferentes puntos de la parte antigua.