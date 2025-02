Revientan la máquina tragaperras del bar La Chimenea, en la barriada de San Francisco en Cáceres

Mal trago para el dueño del establecimiento La Chimenea. Miguel Rodríguez, un veterano hostelero, se encontró con la sorpresa de una visita inesperada. La de ... quienes entraron en este popular negocio de la barriada de San Francisco y reventaron una de las dos máquinas tragaperras. Las primeras estimaciones apuntan a que se habrían llevado unos mil euros, a los que hay que añadir otros 100 en monedas que el dueño del bar utilizaba para el cambio. El suceso se produjo en la madrugada del día 3 de enero.

Los ladrones entraron por la ventana que comunica la cocina con la calle Carrera, tras forzar los barrotes. Desde la cocina accedieron a la barra y provocaron importantes daños a la máquina, de la que extrajeron el dinero del juego. «Con la otra no tuvieron tiempo, porque no se llevaron nada», señala el responsable de La Chimenea, que podría no haber sido el único local afectado, ya que algunos vecinos destacan que se han producido intentos similares en más bares, pero que no han llegado a materializarse.

El pasado 31 de diciembre se conoció que al menos cuatro individuos habían logrado huir de la Policía tras destrozar una farmacia en Aldea Moret. Llevaban ya dos semanas protagonizando robos en zonas del extrarradio y en las que no resultase difícil salir. La Policía Científica estuvo tomando huellas y recogiendo posibles pruebas en Aldea Moret pocas horas después del suceso. Se localizaron algunas herramientas que pudieron utilizarse, como un rastrillo y una piqueta de grandes dimensiones. Era la primera vez que robaban en un negocio con 50 años, como recordaba su propietaria, Cristina González.

La Policía Nacional no ha confirmado, por el momento, si constan más denuncias sobre robos similares o si hay relación entre este de la farmacia y otros con los que habrían tenido lugar en San Francisco, como el de La Chimenea.

La Policía Científica ya ha estado en el establecimiento, al igual que ocurrió hace solo unos días en la farmacia de Aldea Moret

«La Policía vino muy rápico -afirmaba Cristina González-. Tuvieron que hacer mucho ruido al destrozar la puerta y un vecino que les vio y llamó. La alarma saltó a las 4.56», relataba la propietaria de la farmacia. Miguel Rodríguez, por su parte, ya ha presentado la correspondiente denuncia, tras encontrarse con el disgusto de que alguien había entrado en el bar tras forzar los barrotes de la ventana.

La Policía Científica de la Comisaría de Cáceres también ha acudido a San Francisco para indagar sobre lo ocurrido. Aparte del dinero sustraído en la máquina tragaperras y en la parte de la barra no se han echado en falta otras cantidades u objetos de valor.

De hecho, se estima que los ladrones estuvieron poco tiempo en el interior del local ya que no advirtieron el dinero que había correspondiente a la rifa de Navidad ni tampoco se llevaron un jamón que había en un lateral o bebidas. Tampoco llegaron a forzar otra de las máquinas tragaperras.