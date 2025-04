La resolución de ciberdelitos en la provincia de Cáceres aumenta con el nuevo equipo de la Guardia Civil

Sergio Lorenzo Cáceres Sábado, 29 de enero 2022 | Actualizado 30/01/2022 09:23h. Comenta Compartir

En la planta baja de la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres, al abrir una de sus muchas puertas, se encuentran unas dependencias llenas de ordenadores con agentes ante las pantallas, algunas de ellas con anotaciones en pósits pegados en su borde, rodeados de papeles en donde van apuntando enlaces y pistas.

Aquí, en este lugar, es donde se persigue a delincuentes escurridizos que se ocultan en los escondrijos de internet. Aquí se busca a los que roban haciéndose pasar por nuestro banco, a los que amenazan y coaccionan gracias al anonimato de internet, a los que atacan a menores de edad, a pequeños estafadores y a bandas organizadas... Aquí se frena todo lo malo que tiene internet.

En estas dependencias se encuentran los agentes del Equipo Edite, que se creó hace 17 años, y desde el 1 de octubre del 2021 están también los miembros del Equipo @ de Cáceres, que han dado un gran impulso a la lucha contra la ciberdelincuencia en la provincia.

La razón de la creación de estos nuevos equipos la da el cabo Jerónimo, responsable del de Cáceres: «Se crearon para reforzar la lucha contra la ciberdelincuencia y para asesorar y supervisar sobre estos delitos en la provincia, ya que se produjo un incremento muy notable en este tipo de delitos. En el año 2020 los delitos telemáticos se triplicaron debido a la pandemia, con el aumento de las compras por internet con el confinamiento, y en el año 2021 se ha mantenido al alza».

Los datos están aquí y son preocupantes. Hace cinco años la cibercriminalidad representaba un 4,5% de los delitos en España. En 2020, este tipo de delincuencia ya representaba el 11,9%, y en el primer semestre de 2021 suponía el 13,65% del total. Más claro: hace cinco años, de cada 20 delitos uno se cometía desde internet, y ahora es uno de cada ocho delitos.

Los beneficios del Equipo @ de Cáceres se han visto en poco tiempo: si antes se esclarecían el 25% de los delitos denunciados, ahora se da con los delincuentes en un 36% de los casos, y se espera que este porcentaje vaya en aumento.

Los dos equipos especializados en este tipo de delincuencia tienen cada vez más trabajo. Si en el año 2020 fueron 1.166 los delitos que se investigaron en la provincia de Cáceres, en el año 2021 ya fueron 1.280. La cifra aumentó en 114.

El año pasado los equipos Edite y @ de Cáceres realizaron once operaciones destacadas, desarticulando siete organizaciones criminales, con un montante de 600.000 euros, y evitaron que fueran robados tres millones y medio de euros.

Chafaron las pretensiones de los ladrones que se quisieron convertir en millonarios en la Operación Aguas Vivas, en donde una banda organizada introdujo virus troyanos en correos electrónicos en organismos oficiales. En estos organismos hacían transferencias que pensaban que iban a un determinado banco, pero el dinero iba a los delincuentes que realizaron la técnica conocida como 'email spoofing', que consiste en el envío fraudulento de correos electrónicos en los que los atacantes ocultaban la verdadera dirección del remitente, sustituyéndola por otra, aparentemente legítima, logrando así suplantar la identidad de organismos estatales, como la Agencia Tributaria, Hacienda, Correos o la Dirección General de Tráfico.

Los investigadores de Cáceres, en colaboración con el departamento de Informática de la Diputación de Cáceres, detectaron actividades sospechosas en 68 cuentas de correo electrónico de organismos oficiales.

Después de analizar más de 1.800 correos electrónicos, la Guardia Civil logró anular transferencias por importe de tres millones y medio de euros.

Tras la investigación ante los ordenadores pasaron a la acción: realizaron registros en Madrid y detuvieron a 16 miembros de la banda en Madrid, Toledo, Badajoz, Burgos y Coruña.

El cabo Jerónimo indica que en la provincia de Cáceres los delitos telemáticos que más se cometen son las estafas: «De cada diez delitos relacionados con internet, ocho son estafas. Hay muchos casos de usurpación de identidad y hemos tenido daños a programas informáticos».

Él recalca lo importante que es la formación de los ciudadanos para evitar estos delitos: «Hay que tener mucho cuidado porque cualquiera puede ser engañado –afirma–. Lo más importante es que las personas tengan formación y tengan conocimiento de las nuevas tecnologías, que no se fíen de todo lo que llega, que no pinchen enlaces sin saber, que no abran archivos o mensajes que les envíen solicitando datos personales». Tampoco hay que dar por buenas todas las páginas que aparezcan, ya que las hay suplantadas. «También hay víctimas que reciben llamadas de teléfono, para intentar convencerles de que les faciliten datos personales y, de esa forma, acceder a sus cuentas. Cuanto más conocimientos tengan los ciudadanos más se puede prevenir este tipo de hechos delictivos», insiste.

El Equipo @ da mucha importancia a la prevención y por eso imparten charlas a asociaciones empresariales y de otro tipo que lo soliciten en la Comandancia de Cáceres. También asesoran a las víctimas.

Cualquier ciudadano que tenga dudas sobre si está siendo robado por internet, o que sus hijos menores de edad puedan sufrir algún tipo de ataque, pueden ponerse en contacto con el Equipo @ llamando al 927 62 81 50, extensión 306 o al teléfono 062. También se puede contactar enviando un correo electrónico a cc-cmd-caceres-equipoarroba@guardiacivil.org.