El rocódromo de Cáceres costará 3 millones de euros y se licitará este año

Hoy ha sido presentada la última etapa de la Copa de España de Escalada, que se celebrará en Cáceres los días 10 y 11 de septiembre. Tras la primera etapa en Madrid y la segunda en Oviedo, la plaza Mayor de la ciudad acogerá esta jornada final en la que se disputarán las modalidades de velocidad y bloque en categorías absoluta y juvenil.

En dicho acto, la consejera de Cultura, Turismo y Deportes Nuria Flores ha ofrecido datos acerca del proyecto de modernización del rocódromo de Cáceres. El objetivo, tal y como ha expresado Flores, es conseguir «un rocódromo de última generación adecuado para entrenamientos de grupos de tecnificación, alto rendimiento y desarrollo de eventos deportivos a nivel nacional e internacional». Esta actuación tendrá un coste total de 3 millones de euros.

El desarrollo del proyecto va a constar de tres lotes. El primero de ellos consiste en la rehabilitación del edificio existente, que incluye la mejora de la eficiencia energética y la mejora del espacio. Se va a licitar en los próximos días y se adjudicará en el presente año por un valor de 1,5 millones de euros. Por otra parte, el lote número dos es el equipamiento deportivo propio del rocódromo. Este tendrá un coste de 1,3 millones de euros. Por último, el lote número tres es el equipamiento audiovisual, para el que se contará con un presupuesto de 200.000 euros. Los lotes dos y tres se licitarán y adjudicarán en 2023, tal y como ha indicado la consejera.

Alberto Ginés competirá en casa

También ha asistido a la presentación el alcalde Luis Salaya, quien, en presencia de Alberto Ginés, ha informado de que se intentará que la fecha del acto de nombramiento como hijo predilecto de la ciudad recientemente concedido al escalador se lleve a cabo durante durante la propia celebración de la Copa de España de Escalada. Este reconocimiento especial fue aprobado por el pleno municipal del pasado mes de junio. «Con su triunfo olímpico, Alberto se ha convertido en embajador de nuestra ciudad y en referente para muchas personas jóvenes, niños y niñas. Por ello es justo que tuviese este reconocimiento, que vamos a intentar otorgarle durante el campeonato», ha expresado Salaya al respecto.

Ginés también ha comparecido, agradeciendo la oportunidad de poder competir en su tierra natal. «Estoy muy agradecido por poder competir en la plaza Mayor de mi ciudad, donde me he criado y he vivido gran parte de mi vida, sobre todo, porque me podrán venir a ver mis abuelos y mi familia, que no pueden verme cuando compito lejos».