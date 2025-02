El relieve de José Antonio sigue intacto a los dos años de anunciarse su eliminación de la concatedral de Cáceres

En marzo de 2021 el concejal de Patrimonio, José Ramón Bello, anunció la inminente retirada del bajorrelieve de la concatedral de Santa María dedicado ... a José Antonio Primo de Rivera, el fundador de la Falange. Con el presupuesto aprobado, 3.000 euros, solo faltaba que el Obispado respondiera a la misiva del consorcio Ciudad Histórica para poder dar su conformidad y de esta forma cumplir con la ley de Memoria Histórica.

Ocho meses después el Obispado aún no había respondido al consorcio, que había enviado dos cartas, una en febrero y otra en marzo. Se trataba de un momento de vacío de poder, ya que hacía dos años que la Diócesis Coria Cáceres estaba en sede vacante, aunque en ese momento se explicó que la ausencia de Obispo no tenía nada que ver en esta dilación. En febrero de 2022 tomó posesión Jesús Pulido Arriero. El nombramiento del nuevo Obispo no activó un proceso que a día de hoy avanza poco.

La inscripción en la fachada de la concatedral es de gran tamaño aunque sus trazos se diluyen con el color de la piedra y se puede decir que, de alguna manera, ya forma parte del paisaje, aunque la ley es contundente al respecto.

Parece no haber muchas novedades al respecto. Consultado por el este diario el Ayuntamiento indica escuetamente que «continúa con el compromiso pero que no tienen el 'ok' por parte del Obispado.»

Desde la institución eclesiástica se indica, no obstante, que el proceso sigue en marcha. «La interlocución se está llevando entre el Consorcio Ciudad Histórica y el Cabildo de la Catedral», se explica desde el gabinete de prensa de la Diócesis. «Este último remitió una misiva al primero con algunas cuestiones que quedaban por resolver y no ha recibido respuesta. Existe una comisión para agilizar todas las cuestiones relacionadas con la nueva ley de la Memoria democrática y se está estudiando en qué medida nos afecta para tomar las decisiones oportunas». El Obispado asegura que como ya ha dicho anteriormente el Obispo «se actuará acorde a la ley y estaremos a disposición de lo que indiquen las autoridades competentes».

Normativa

El papel de los Ayuntamientos es clave en este tipo de asuntos ya que tienen potestad para iniciar los procesos y promover que se cumpla con las normativas. Pero es el propietario de los edificios, en este caso la Diócesis, el que debe dar su consentimiento

La inscripción que puede leerse en la fachada orientada a la Plaza Mayor se trata de un ejemplo del nacional-catolicismo, que fue el principio que rigió el régimen franquista. La iglesia prestó las fachadas o los laterales de los templos para rememorar figuras como pr ejemplo la del «ausente», que era como se conocía a Primo de Rivera tras su ejecución en 1936, tal y como ha explicado en distintos momentos el historiador Julián Chaves.

Este tipo de inscripciones propagandísticas se hacían se hacían con hendiduras en la piedra que en este caso modificaron un monumento cuyo origen se remonta al siglo XIII pero que se rehizo entre los siglos XV y XVI con estilo tardogótico.

En la ciudad de Mérida, donde se llevó a cabo este borrado en el año 2016 en la Concatedral, se hizo de tal forma que el tapado se hizo de manera reversible. Aunque en Cáceres no se ha dado a conocer la fórmula para eliminar esta inscripción en otras ciudades se ha cubierto con una masa especial similar a la piedra original, pero se tienen que seguir los criterios que marca la Unesco y contar con supervisión arqueológica, tal y como explicó en su día el concejal de Urbanismo José Ramón Bello.

Recientemente el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial ha concedido su licencia urbanística para poder retirar la losa sepulcral de la tumba en la que se encuentran los restos de José Antonio. Con la nueva Ley de Memoria Democrática, las criptas y sitios de entierro de la Basílica quedarán resignificadas.