La reforma de Virgen de la Montaña abrirá un proceso de participación ciudadana en Cáceres

A vueltas con la remodelación de Virgen de la Montaña de Cáceres. La Asociación Cáceres Verde ha pedido la palabra en pleno municipal en ... el turno de intervenciones que se reservan a colectivos ciudadanos para volver a expresar su preocupación por el desarrollo del proyecto. La rehabilitación de la céntrica avenida se encuentra en plena licitación, de momento en la parte que afecta a la redacción del propio proyecto, la dirección de las obras y la coordinación de seguridad y salud de las mismas.

Antonio Salas, presidente de Cáceres Verde, ha intervenido para recordar la figura de Pilar Vacas, una de las líderes de esta asociación y de las personas que más se ha implicado en la defensa del histórico bulevar. «Tenía que estar ella hoy aquí», ha venido a señalar Salas, que lleva insistiendo desde hace meses en que el elemento del bulevar debe ser puesto en primer término y evitar que pueda deteriorarse o ser eliminado en ese cambio que se perfila desde el Ayuntamiento.

Salas ha mencionado «la obra y el legado del arquitecto municipal Ángel Pérez, responsable del diseño del bulevar de la Montaña en el año 1929». Respetar el bulevar y mantenerlo, opina, sería el mejor homenaje que se le podría hoy rendir, ha sugerido. También añade la petición para incluir la propia avenida en el catálogo de bienes protegidos. El pleno ha tenido un recuerdo para Pilar Bacas, con mención para su labor y su obra 'El último bulevar'.

En este sentido, el alcalde, Rafael Mateos, ha anunciado que entiende la preocupación de Cáceres Verde y otras asociaciones, pero avanza que habrá un proceso de participación ciudadana que garantiza que se tendrán en consideración las aportaciones que lleguen. «No sabemos aún cómo va a ser el proyecto. Está en licitación y se han presentado dos ofertas. No estamos en el momento en que se deba abrir ese proceso participativo pero sí será más adelante», argumenta el regidor en su respuesta a Cáceres Verde.

La reforma de la avenida es uno de los proyectos estratégicos del actual Gobierno, uno de los que promovió en la campaña electoral de las municipales de 2023, junto a la Ribera del Marco, la remodelación de la Plaza Marrón y el centro deportivo de Casa Plata. Ya había salido a concurso en marzo, junto a la de Camino Llano y Plaza Marrón, pero fue suspendida para corregir las deficiencias detectadas y se reabrió de nuevo. Pese a las correcciones introducidas, Cáceres Verde presentó alegaciones y el Ayuntamiento las consideró como un recurso, tal y como admite el alcalde.

Comisión Jurídica

La asociación denunciaba falta de análisis patrimonial, al no exigir el pliego técnico un estudio sobre el valor histórico y cultural del bulevar, entre otros aspectos. También aludía al incumplimiento de normativas de patrimonio sobre paisajes históricos urbanos y que «la propuesta actual podría alterar irreversiblemente la función del bulevar como lugar de encuentro y disfrute, despojándolo de su valor simbólico».

«La ciudad tiene que avanzar, no puede quedarse parada aunque no haya unanimidad», responde el alcalde, Rafael Mateos

El Ayuntamiento trasladó las observaciones a la Comisión Jurídica de Extremadura y este órgano rechazó las alegaciones sin entrar en el fondo del asunto, ya que Cáceres Verde «carecería de legitimación activa para la interposición del presente recurso especial en materia de contratación». Pese a ello, el alcalde ha aclarado que a medida que avance la tramitación los colectivos podrán hacer aportaciones y las mismas serían analizadas por los técnicos antes de la aprobación definitiva.

De esta forma tanto Cáceres Verde como asociaciones vecinales y otras más, implicadas en la defensa del patrimonio natural o cultural, también tendrán su protagonismo en esta iniciativa. Rafael Mateos no oculta que va a seguir adelante. «La ciudad tiene que avanzar, no puede quedarse parada. La unanimidad no va a ser posible, pero hay que actuar para que Cáceres avance», ha destacado.

A la licitación del proyecto se han presentado tres ofertas, pero una de ellas ha sido excluida

La remodelación de la avenida Virgen de la Montaña requerirá una inversión de más de dos millones de euros, 2.184.750 euros exactamente. Se cuenta con una partida inicial de 130.000 euros. El plazo de ejecución que se fija en ese concurso se fija en 36 meses, pero el Ayuntamiento ya ha aclarado que será menor.

En mesa de contratación se han analizado tres ofertas. Han sido las de Universal de Innovación y Gestión SL (Uninges), Estudios Técnicos y Medios de Ingeniería (ETMI) y General de Ingeniería y Estructuras SL. La primera y la tercera aportan sus propias memorias técnicas pero Estudios Técnicos y Medios de Ingeniería incorpora en el sobre 1 información evaluable mediante fórmulas que debía figurar en el sobre 2. Eso permitía que su oferta se conociese antes de tiempo por lo que ha sido excluida del concurso.