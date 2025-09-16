La red de carriles bici de Cáceres gana 2,5 kilómetros y llega hasta el polígono de Capellanías

La red de carriles bici de Cáceres da un estirón con la incorporación de 2,5 nuevos kilómetros que conectan la glorieta del hotel V ... Centenario con el polígono de las Capellanías. Esta nueva infraestructura, cuyas obras están a punto de concluir, incluye un paseo peatonal paralelo que permite ir a pie hasta el propio polígono e, incluso, hasta el estadio de fútbol Príncipe Felipe y el camping.

El alcalde y el concejal de Obras en el Ayuntamiento, Rafael Mateos y Víctor Bazo respectivamente, han visitado este martes la dotación, acompañados por personal de la empresa Santano, encargada de ejecutar el proyecto, cuyo coste asciende a 1.121.323 euros, procedentes de los fondos Next Generation de la Unión Europea.

El carril, según ha precisado el alcalde, todavía no está terminado porque aún hay que aplicarle una última capa de imprimación y falta, además, la señalización. Pero se calcula que en un plazo de 15 ó 20 días esté completamente operativo. Hay quienes no esperan a su finalización total y esta misma mañana ya se podía ver a los primeros ciclistas por esta dotación, además de numerosos corredores.

Se plantarán 98 árboles y se instalarán 82 puntos de luz, diez bancos y doce papeleras en el nuevo carril

Al polígono de las Capellanías se desplazan a diario 4.000 empleados de las más de 300 empresas que hay en el recinto

Según los datos facilitados por el Consistorio, el carril bici bidireccional tiene tres metros de ancho. El peatonal es algo más estrecho (2,5 metros) y más corto (1,45 kilómetros), ya que finaliza al enlazar con el acerado del propio polígono.

«Esta actuación tiene como objetivo unir la ciudad de Cáceres con el polígono de Capellanías y al mismo tiempo dar continuidad a los carriles bici tanto de la Ronda Norte como los que vienen de la urbanización del R-66. Pretendemos dotar a este polígono de una nueva vía de acceso que permita transportes alternativos, como puede ser la bicicleta, y facilite también el tránsito peatonal de ciudadanos desde el propio centro de la ciudad a este polígono industrial», ha señalado.

Ampliar Visita de obra al nuevo carril, este martes. M. J. T.

El proyecto incluye además la plantación en octubre de 98 nuevos árboles, la instalación de 82 puntos de luz, diez bancos y 12 papeleras, con el objetivo de mejorar el entorno y la comodidad de los usuarios. Al acto han asistido además el subdelegado del Gobierno en Cáceres, José Antonio García, y el concejal socialista, Jorge Villar, que estaba en el gobierno cuando se diseñó este nuevo carril bici.

La ciudad supera ya los 50 kilómetros de carriles bici. Con la inauguración de la Ronda Sureste en 2021, la capital sumó 12 kilómetros nuevos. Y en el mes de mayo se inauguró el carril que conecta el centro urbano con el campus universitario, con una extensión de dos kilómetros.

Mejoras en Capellanías

En el acto de este martes, al que también ha acudido una representación de Apilca, la asociación que representa a la asociación de empresarios del polígono, se han anunciado mejoras para la zona.

Antes de que finalice el año, ha avanzado Mateos, se acometerá una primera fase de asfaltado por valor de 200.000 euros en tres de las principales arterias del polígono.

«Es la primera vez en la historia que el Ayuntamiento asfalta Capellanías y la idea es llegar progresivamente a cubrir todo el polígono. Esta es la muestra del compromiso de este equipo de gobierno con el principal polo industrial de la ciudad», ha remarcado Mateos. El polígono industrial de Capellanías alberga más de 320 empresas y alrededor de 4.000 puestos de trabajo