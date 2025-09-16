HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Un ciclista circula por el nuevo carril bici de Capellanías, con el estado de fútbol Príncipe Felipe de fondo. M. J. T.

La red de carriles bici de Cáceres gana 2,5 kilómetros y llega hasta el polígono de Capellanías

La nueva dotación está casi terminada y entrará en funcionamiento en breve; incluye un paseo peatonal iluminado que permite ir a pie hasta el estadio Príncipe Felipe y el camping

María José Torrejón

María José Torrejón

Cáceres

Martes, 16 de septiembre 2025, 14:38

La red de carriles bici de Cáceres da un estirón con la incorporación de 2,5 nuevos kilómetros que conectan la glorieta del hotel V ... Centenario con el polígono de las Capellanías. Esta nueva infraestructura, cuyas obras están a punto de concluir, incluye un paseo peatonal paralelo que permite ir a pie hasta el propio polígono e, incluso, hasta el estadio de fútbol Príncipe Felipe y el camping.

