Los recreativos 'vintage' que triunfan en la barriada de Llopis, en Cáceres

Manuel M. Núñez Cáceres Lunes, 28 de abril 2025, 07:24 Comenta Compartir

Media tarde en plena Semana Santa y los adolescentes se hacen sitio en otra 'quedada'. No es la Madrila, ni la Plaza Mayor, ni el Ruta de la Plata. Es el corazón de Llopis Ivorra, en la avenida de Cervantes. Ha sido el lugar elegido por Luis Roberto Chancay y Carla Daneli Ramírez para ofrecer una alternativa de ocio diferente.

La pareja formada por un ecuatoriano y una hondureña afincados en Cáceres apuesta por los recreativos de toda la vida. El futbolín con el Atlético de Madrid a un lado y el Real Madrid al otro, los dardos y el billar. Y todo ello en una barriada en la que cerca del 39 por ciento de su población tiene más de 65 años. Solo Cánovas, la zona de Pinilla, el R-66 y Las 232 lo superan. Pese a todo, los jóvenes se hacen sitio en una especie de ritual en el que la partida de turno parece la excusa perfecta para relacionarse, tomar algo y divertirse.

No se ven pantallas, no hay videojuegos. En una especie de túnel del tiempo, la propuesta 'vintage' se abre paso también con la ventaja añadida de los centros docentes que hay en la zona. «Vienen de los institutos, pero no solo tenemos jóvenes, también llegan clientes más mayores», precisa Luis Roberto, el impulsor de 'Bola 8 y 13', dedicado a la hostelería desde su llegada a España hace 20 años. «En los recreos se nota bastante. Eso es importante, pero estamos abiertos a diferentes tipos de público. Aquí hemos apostado por lo tradicional. No es un bar al uso en el que se viene a beber, ya que nuestra oferta más llamativa son los juegos. Es algo diferente», detalla mientras atiende a los clientes de la sesión de tarde.

«Fui camarero y tuve una pizzería en Pintores. Hemos vuelto a lo tradicional con esto» Luis Roberto Chancay Responsable del negocio

Entre ellos está Pablo González. Trabaja en la cocina de Atrio y tiene 33 años. La 'Bola 8 y 13' es el punto de referencia para un rato de esparcimiento. Lo mismo se pueden tirar unos dardos con los amigos que disputar una partida de futbolín en la que participa también Isidro Bolaños.

Imagen

Es un veterano artista cacereño, especializado en dibujos a mano, grafitis personalizados y decoración. «Luis me llamó y me pidió que le diese ideas para cambiar la imagen. Lo pintamos completo y lo decoramos a base de poliespán. El futbolín cuando llegó estaba hecho un desastre y pintamos y adecentamos el campo y los equipos. Aunque no está el Barcelona, que es el equipo de Luis», bromea.

Partida de fútbolín en dos de las fotos y dos jóvenes jugando al billar en la otra imagen. JORGE REY

Sin embargo, el conjunto azulgrana luce en otro elemento estético en una de las paredes junto al Athletic de Bilbao, el favorito de Bolaños, que es autor de la decoración artística. Quienes pasen por la calle San Ignacio, en la barriada de San Francisco, pueden ver el Cadillac que luce en otro de los negocios, con elementos rescatados de La Habana a pie de calle.

Los juegos tradicionales son un complemento adicional, un atractivo más para las 'quedadas'

«He participado en decorar varios locales de hostelería como Mistura, La Chimenea, Nilo... Me llaman y propongo ideas para darles un cambio de aire», comenta este hombre capaz de hacer una talla de madera en apenas minutos con una simple navaja. «No es solo el bar, son los juegos. Te pides algo y a la vez puedes estar jugando. Esto es de toda la vida, y te diviertes, sobre todo si se te da bien», sugiere Pablo González antes de proseguir con los dardos.

Luis Roberto cuenta que el negocio, abierto a principios de marzo, es un paso más desde sus inicios. «Empecé de camarero. A los pocos meses tuve una pizzería en Pintores», recuerda. También estuvo en la avenida de la Bondad. «Ahora hemos vuelto otra vez a algo tradicional», resume. A pocos metros de allí, desde noviembre, cuenta con un segundo local. Ofrece comidas típicas latinas. «Todo lo que sea que venga actividad al barrio es positivo. Y más si se trata de juegos de siempre», opina José Antonio Ayuso, el presidente de la asociación vecinal. La tarde sigue en la 'Bola' y las pantallas, de momento, quedan en segundo plano.