Reabren el parque del Príncipe de Cáceres tras abatir a dos jabalíes y huir otros nueve El Ayuntamiento garantiza la seguridad en el recinto después de que la pasada noche actuaran los arqueros de Fedexcaza y no queden más ejemplares en su interior

Laura Alcázar Miércoles, 11 de mayo 2022, 19:08 | Actualizado 20:27h.

En la tarde de este miércoles han quedado abiertas las puertas del parque del Príncipe después de que la pasada noche arqueros cualificados del servicio de control con arco de especies silvestres de la Federación Extremeña de Caza (Fedexcaza) abatieran, en el marco del «plan de choque» para el control poblacional de los jabalíes en el casco urbano de Cáceres, a dos ejemplares de la piara que este martes fue divisada en el interior del recinto.

Las instalaciones se clausuraron el martes por seguridad tras detectarse la presencia de una familia de hasta once ejemplares, cuatro adultos, cuatro jóvenes y tres rayones, según precisaba este miércoles el concejal de Infraestructuras, Andrés Licerán, quien, a su vez, confirmaba que los otros nueve jabalíes han desaparecido del parque, después de que esta mañana se hayan revisado todos los espacios. «A día de hoy podemos asegurar que no hay ningún jabalí en el recinto y podemos reabrir las instalaciones», afirmaba el edil.

No obstante, el equipo encargado de llevar a cabo este control poblacional de los jabalíes urbanos ha instalado una jaula en el interior, que se activará de noche y con el parque cerrado, por si algún ejemplar regresara, «aunque los técnicos entienden que no van a volver porque estarán asustados por la actuación», indicaba Licerán.

Como ya se ha avanzado, el «plan de choque» se va a extender en los próximos días a otras zonas de la capital cacereña determinadas por Tragsa, la empresa encargada de ejecutar las medidas. De este modo, se intervendrá en el entorno de la rotonda de la Universidad Laboral, la Residencia Asistida y las inmediaciones del Paseo Alto, zonas por las que merodean con frecuencia estos animales y que han generado alarma entre los vecinos.

El edil recalcaba que las acciones se acometerán siempre de noche, sin personas cerca y con las autorizaciones de seguridad y sanitarias correspondientes. Paralelamente, ha dicho, se ha creado un grupo de trabajo con técnicos del Ayuntamiento, la Junta de Extremadura, Tragsa y Fedexcaza para hacer el seguimiento y evaluación de las medidas.

«Queremos mandar un mensaje de tranquilidad de que la instalación del Príncipe es totalmente segura, la ciudadanía puede estar tranquila y venir a disfrutar del parque porque se han acometido las acciones necesarias para que así sea», reiteraba.

El Ayuntamiento está además reforzando todos los cerramientos y el mallazo de las zonas en las que no hay muros para evitar que los animales vuelvan a colarse en el recinto, en el que no han causado destrozos materiales más allá de las escarbaduras propias que hacen con el hocico buscando comida. La piara de once jabalíes, que se movió por todo el parque, fue avistada por los trabajadores del servicio de Jardines en el paseo central.

En cuanto al destino de los jabalíes abatidos, Licerán confirmaba que las dos piezas han sido retiradas por una empresa especializada en incineración de animales ante la premura de la actuación y la falta de disponibilidad sanitaria y veterinaria para certificar la carne, ya que el «plan de choque» contempla que parte de la carne de los animales que se abatan se reparta a comedores y asociaciones con fines sociales.

Partido Popular

Sobre este asunto el Partido Popular en el Ayuntamiento ha criticado que «después de un año ni Salaya ni el PSOE hayan hecho nada al respecto» para solucionar la presencia de jabalíes en las diferentes barriadas de Cáceres. El portavoz del grupo popular, Rafa Mateos, ha recordado en una nota que en julio del año pasado el PP puso una propuesta «a coste cero para Cáceres», tras un encuentro con responsables de Fedexcaza, con el fin de buscar la mejor solución para hacer frente a este problema, «que tanto Salaya como el PSOE descartaron».

En este sentido, Licerán ha aludido a la prudencia y ha dicho que se trabajaba en una serie de medidas a corto y medio plazo. «Intentábamos descartar acciones más drásticas pero llega un momento en que cuando hay un problema de seguridad para la ciudadanía hay que acometer estas decisiones. No cambia el planteamiento de buscar otro tipo de medidas más blandas pero lo primero y ante todo es la seguridad de la ciudadanía», remarcaba.

Por otra parte, desde Adenex admiten que se trata de un tema complejo que está causando problemas y reconocen que la propagación de la fiebre porcina dificultaría el traslado de estos animales de un sitio a otro. No obstante, aseguran que desconocen los detalles y no se pronuncian sobre la idoneidad del procedimiento.