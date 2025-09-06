HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Benito Rosa Pavón es el gerente del establecimiento Covirán, que ha cerrado cinco meses. JORGE REY

Reabre el súper de Cáceres que añoraron los vecinos durante cinco meses

Una gran avería dejó fuera de juego la tienda de alimentación Covirán, situada en Santa Joaquina de Vedruna, y a sus empleados en ERTE

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Sábado, 6 de septiembre 2025, 21:16

A los trabajadores del supermercado Covirán de Cáceres el pasado día 2 les hicieron la ola todos los clientes que, durante largos cincos meses, ... se vieron privados de los servicios de esta tienda de proximidad. «¡Ya estáis aquí de nuevo, lo que os hemos echado de menos!» y frases parecidas resonaron una y otra vez por los pasillos de este comercio enclavado en Santa Joaquina de Vedruna, en pleno centro. Covirán tuvo que bajar la persiana en primavera y colocar unos carteles en los que explicaba que los motivos eran ajenos a la empresa, mientras ponían a disposición de sus clientes teléfonos de contacto para hacer pedidos. Muchos, el pasado martes, ni siquiera sabían lo que había sucedido y a qué se debía el cierre en este espacio.

