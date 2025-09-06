Reabre el súper de Cáceres que añoraron los vecinos durante cinco meses

A los trabajadores del supermercado Covirán de Cáceres el pasado día 2 les hicieron la ola todos los clientes que, durante largos cincos meses, ... se vieron privados de los servicios de esta tienda de proximidad. «¡Ya estáis aquí de nuevo, lo que os hemos echado de menos!» y frases parecidas resonaron una y otra vez por los pasillos de este comercio enclavado en Santa Joaquina de Vedruna, en pleno centro. Covirán tuvo que bajar la persiana en primavera y colocar unos carteles en los que explicaba que los motivos eran ajenos a la empresa, mientras ponían a disposición de sus clientes teléfonos de contacto para hacer pedidos. Muchos, el pasado martes, ni siquiera sabían lo que había sucedido y a qué se debía el cierre en este espacio.

Una gran avería en la comunidad de vecinos en donde se encuentra esta espacio fue la causa de este cierre temporal, tal y como explica Benito Rosa Pavón, gerente de este comercio. «Hubo una avería de saneamiento, todas las aguas fecales y residuales que salía de todo el bloque pasaba aquí abajo, aguantamos un par de meses entrando a las cinco de la mañana para limpiar y cerrando a las tres de la tarde, hasta que un día reventó y ya dije que ya se acabó», explica la cara visible de este establecimiento, una cooperativa con locales en toda España. «El problema lo tenía la comunidad», explica Benito, que agradece a los trabajadores su paciencia e implicación y a los clientes la fidelidad, ya que muchos de ellos han seguido comprando a través de la opción de los pedidos telefónicos. «Teníamos mucho miedo, porque levantar un negocio cuesta muchísimo y arruinarlo cuesta un segundo, nosotros pasamos de estar bien a estar mal en décimas de segundo».

Benito está convencido de que ha sido la situación más dura que ha tenido que encarar al frente del supermercado. «Yo no me he podido ir de vacaciones, he estado centrado en abrir esto cuanto antes, porque imagínate, cinco meses sin generar dinero y pagando una detrás de otra». Benito recuerda la pandemia y el daño que le hizo a algunos negocios. «Hubo empresas que en 15 días se arruinaron, nosotros en este tiempo no tenemos ni un impago».

Cercanía

Covirán se estableció en la calle Santa Joaquina de Vedruna hace ocho años en un local que antes estaba ocupado por los supermercados El Árbol, con una gestión diferente a la actual. En la zona reside población mayor que aprovecha la cercanía de este supermercado, que cuenta también con productos frescos: frutería, carnicería y pescadería.

A Benito le enorgullece el trato personal que se ha establecido con un vecindario que agradece el horario prolongado y también servicios como la entrega a domicilio. No cierra al mediodía y también abre los domingos, un momento en el que está especialmente lleno de personas que aprovechan el festivo para recargar lo que falte en la despensa. Teófilo González Porras es uno de los clientes habituales del Covirán, y constata el «roto» que produjo el cierre súbito de la tienda. «Estábamos deseando que abriera, pero el daño se lo ha llevado la empresa», razona junto a su tendero de confianza.

A los ocho trabajadores se les hizo un ERTE para que pudieran seguir cobrando. «En un ERTE los empleados cobran el 70% del sueldo, se lo quitan de su paro y la empresa tiene que seguir pagando a la Seguridad Social y todos sus impuestos religiosamente», describe Benito.

Covirán (Cooperativa Virgen de las Angustias) nació en Granada. En su página web explican que «como empresa de economía social, su modelo de negocio se basa en apoyar a detallistas independientes y a las economías locales, ofreciendo una propuesta rentable y socialmente comprometida».

Benito Rosa indica que en Extremadura «es la cooperativa que más tiendas tiene porque llega a todas partes, en el último pueblo de la Sierra de Gata hay un Covirán». En la capital cacereña hay otro en las proximidades del parque del Rodeo.

Está implantado en toda Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana, Canarias, Cantabria, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra, Asturias, País Vasco y La Rioja, y la ciudad autónoma de Ceuta. Fuera de las fronteras nacionales, también está presente en Gibraltar, Portugal, Guinea Ecuatorial y Cabo Verde.