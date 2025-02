Rafael Santandreu: «Hay más ansiedad porque la vida moderna tiene mucha autoexigencia»

Rafael Santandreu (Barcelona, 1959) estará este jueves en Cáceres para presentar su último libro, 'Sin miedo'. El acto tendrá lugar en la sala Malinche del ... Complejo Cultural San Francisco y está organizado por el Teléfono de la Esperanza. Comenzará a las 19.30 horas y es libre hasta completar aforo. Es autor también de títulos como 'El arte de no amargarse la vida', 'Las gafas de la felicidad' y 'Ser feliz en Alaska'. Decidió hacerse psicólogo a los 14 años durante un verano en el que leyó 'La interpretación de los sueños', de Sigmund Freud, y 'El origen de las especies', de Charles Darwin. Y tiene un canal de 'Youtube' en el que muestra los testimonios de curación de sus pacientes.

–Así que viene usted a hablar de su libro...

–Sí porque para mí es muy importante dar a conocer que existe una cura psicológica al miedo agudo. Mucha gente no sabe que existe esa solución.

–El libro se presenta como «el método comprobado para superar la ansiedad, las obsesiones, la hipocondría y cualquier temor irracional». Dígame una razón para ir a escucharle.

–Los que vayan tendrán la opción de aprender a gestionar las emociones más intensas, que es el miedo. Y eso siempre te puede ir bien en la vida. Aunque no tengas ataques de pánico, aprenderás sobre gestión emocional. Lo necesitamos todos.

–Se ha referido antes al miedo agudo. ¿Qué es exactamente?

–Llamo miedo agudo a dos trastornos: el de ataques de ansiedad y el TOC (trastornos obsesivos compulsivos). Hay personas que están en su casa viendo la tele tranquilamente y el corazón se les empieza a acelerar, sienten un ahogo muy potente, quizás dolor en el pecho o un mareo y se asustan muchísimo. Piensan que les está dando un ataque al corazón, van a urgencias y resulta que no es nada. Pero eso les puede pasar todos los días y han caído en una especie de maldición, en una sensibilización a un miedo irracional agudo. El TOC, mientras tanto, en lugar de coger miedo a unas sensaciones corporales internas, hay gente que le coge miedo a un pensamiento amenazante y también entran en bucle con ese temor. Estas son unas trampas mentales en las que el ser humano puede caer. Pero la buena noticia es que hay una salida y que sales más fuerte una vez que lo superas.

–A propósito de la ansiedad. ¿Hay más casos ahora, se cuenta más, se diagnostica más?

–Todo. Se habla más sobre ella y se diagnostica más. Pero hay mucha mayor incidencia que antes. No solo es eso. Es que, además, esa incidencia tiene una tendencia ascendente. La previsión es que siga aumentando.

–¿Por qué motivo?

–Estamos haciendo la vida muy complicada. La vida moderna tiene muchas autoexigencias. Si la comparamos con la vida de nuestros abuelos, las necesidades se han multiplicado. Para ser una persona decente necesitas ahora mismo un buen trabajo, estudios, un coche, buenas vacaciones, saber idiomas, tener parejas, tener amigos, ser extrovertido, ser popular... Nuestros abuelos no necesitaban ni una sola de estas cosas. Hemos hecho la vida muy exigente y muy complicada. Esta vida actual también ofrece muchas ventajas y puedes pasártelo en grande. Pero para hacerlo necesitas mucha inteligencia emocional porque la exigencia es muy grande. Ahora vamos en un Ferrari y antes íbamos en un carromato tirado por caballos. Y resulta que el Ferrari necesita unos frenos y un volante de la leche. Eso es la inteligencia emocional.

–El libro se titula 'Sin miedo'. ¿Tiene miedo a algo?

–He perdido muchísimos miedos que tenía y esto me permite ser más feliz cada día. Por ejemplo, de jovencito tenía miedo a hablar en público y ahora me encanta. De joven podía tener miedo a la ansiedad o a la muerte y ahora tengo cero miedo. Pero todavía me quedan algunas porciones de algunos miedos y sigo trabajando en ellos.

–Defiende que cualquiera puede poner en práctica el método de su libro para vencer la ansiedad o las obsesiones sin necesidad de tomar fármacos.

–Como mínimo el 50 por ciento de las personas que tienen estos trastornos de miedo agudo lo pueden superar sin tomar fármacos con este método, que está demostrado y que no lo he inventado yo. Hay un porcentaje en el que los psicofármacos podrán ayudar. Los psicofármacos pueden ayudar pero es importante que la gente sepa que muchísima gente lo supera sin la ayuda de ellos y que existe esa opción.

–Asegura que el método del que habla en el libro (basado en cuatro pasos: afrontar, aceptar, flotar y dejar pasar el tiempo) está comprobado. ¿Por quién?

–Existen más de 2.000 estudios publicados en revistas científicas que avalan su eficacia. No es un tratamiento nuevo, ni que haya creado yo. Es un tratamiento que ya existe.

–Fue muy criticado por asegurar en una entrevista que la depresión se la provoca uno mismo. ¿Sigue manteniendo esa afirmación?

–Yo no dije eso. Lo que dije es que muchas depresiones tienen origen en nuestras evaluaciones de lo que nos sucede, en lo psicológico. En ese sentido, tú te las puedes curar y se basan en tu diálogo interno. Por ejemplo, hay gente a la que le deja la pareja y se deprimen y hay gente que no. Y es en esos casos donde depende del diálogo interno de cada uno. Pero también es verdad que existe un porcentaje de depresiones que parece ser que son producto de una química disfuncional. Lo que hay que tener muy claro es que es un porcentaje minoritario del conjunto de las depresiones. La mayor parte de las depresiones son producto de lo que me sucede y de mi interpretación de lo que sucede. Hay chicos que suspenden un curso y se deprimen. Eso no es porque tengan una química cerebral inadecuada. Es porque ellos tienen un diálogo interno súper exigente.