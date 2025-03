Rafael Mateos: «Si la Junta Electoral cree que las administraciones deben parar con las elecciones, que lo diga» El alcalde de Cáceres no recurrirá la sanción de 300 euros, pero insiste en que no ha cometido ninguna ilegalidad

«He dado instrucciones de que no se recurra. Es una decisión que no comparto pero que respeto. No hicimos nada que fuese ilegal». Rafael ... Mateos acata la sanción de la Junta Electoral Zona (JEZ) que le multa con 300 euros por «exaltación de logros» durante la campaña de las últimas elecciones al Parlamento Europeo del pasado 9 de junio. En una resolución del 6 de septiembre se estima el recurso del PSOE de Cáceres y se da por probado que el alcalde de Cáceres difundió públicamente mensajes e imágenes sobre la mejora de la plaza de toros «tras cinco años de abandono».

El regidor cacereño no va a recurrir esa sanción ante ninguna otra instancia, pero aclara que no ha cometido ninguna ilegalidad por lo que no debe replantearse su actuación ni otras en el futuro. Noticia relacionada Multan al alcalde de Cáceres por incumplir la ley electoral en las últimas europeas «No hemos hecho nada mal. Hemos seguido gestionando. Si la Junta Electoral considera que en periodo de elecciones las administraciones hay que pararlas, que lo diga cuando convoquen las elecciones y todos paramos con las consecuencias que eso tiene para una ciudad como Cáceres y otras», ha argumentado. En este sentido, incide Mateos en que su intención no fue influir en el proceso electoral, sino «ser transparentes y no paralizar la gestión por unas elecciones europeas». «Lo que hicimos fue ser transparentes y no paralizar la gestión por unas elecciones europeas» Rafael Mateos Alcalde de Cáceres En la resolución que le multa se da por probado que en la campaña electoral se hicieron «elogios a la gestión económica» de la corporación cacereña con referencias a un remanente de tesorería de 29 millones de euros de los que 11.4 millones se destinarían a cancelar las deudas del Ayuntamiento. Mateos ha destacado que a finales de agosto se firmó el documento para que Cáceres tenga 'deuda cero' lo que considera un «hecho histórico», a la vez que las inversiones aprobadas con el remanente ya están en marcha, en la mayoría de los casos, destaca, con licitaciones abiertas poara su posterior ejecución. «Lo que hicimos fue seguir trabajando por esta ciudad y dar publicidad a una serie de medidas importantes como era la posibilidad de amortizar la deuda. Y lo hicimos. Lo hemos hecho en los últimos días», completa. «Este Ayuntamiento tiene deuda cero. Dimos publicidad al éxito de la vuelta de los toros. Era una dato objetivo, no había uso electoral», continúa Mateos. Se refiere a «una pataleta del Partido Socialista por un mal resultado en Cáceres y Extremadura». Ampliar Contenedores desbordados en los Fratres. HOY Más medios materiales para acabar con el problema de la basura El problema que se ha suscitado con la limpieza de las calles y la recogida de basura en Cáceres en los últimos meses resurge con la alusión del alcalde a que aún es pronto para «aventurarse» a valorar la posibilidad de sancionar a Valoriza, ya que sigue pendiente un informe técnico de la Inspección de Servicios que se puede alargar porque se solicitó durante las vacaciones. «Aventurarse a sancionar o no... lo primero que hay que constatar es que hay un incumplimiento. Inspección de Servicios tiene instrucciones para estar vigilante sobre la ejecución del contrato. Yo tuve una reunión y advertí a la empresa de que estábamos detectando disfunciones y exigíamos mayor grado de cumplimiento», remarca. El primer edil se ha reunido con representantes locales de la empresa concesionaria para reclamar mayor eficacia. «Hay cuestiones mejorables. Hay paradas de contenedores con acumulación de material, sobre todo en el reciclaje y recogida de cartón. Se debe poner mayor celo. También en el baldeo y limpieza de determinadas calles», admite. El alcalde ha avanzado que Valoriza mejorará la inversión en medios. «La empresa nos traslada que va incrementar los medios materiales con los que cuenta», revela. También adelanta que los contenedores se van a renovar en los próximos días, lo que contribuirá a acabar con «las disfunciones». «Vamos a ser muy exigentes. Los cacereños y quienes nos visitan merecemos una ciudad limpia», concluye.

