Quejas en Santo Domingo, en Cáceres, por las molestias del centro de transeúntes

Cáritas: «Nos gustaría que no hubiera estos problemas; estamos dándole vueltas»

Cáritas, organización vinculada a la Iglesia que gestiona el centro de emergencia social, no es ajena a las molestias ocasionadas en el vecindario. En este sentido, su director en Cáceres, Damián Jesús Niso Chaves, indica que ha mantenido varias conversaciones con el alcalde, Luis Salaya, y con la concejala de Asuntos Sociales, María José Pulido, sobre este asunto. No hay que olvidar que es un recurso más que el Ayuntamiento brinda dentro del protocolo de la ola de frío, que activa cada año. «Lo que sucede de la puerta para fuera es de orden público y lo que sucede de la puerta para dentro es nuestra responsabilidad», aclara el director de Cáritas. «He hablado con el alcalde y con la concejala y están al tanto. Nos gustaría que no hubiera estos problemas; estamos dándole vueltas pero es complicado», admite. En este sentido, subraya que se ha incrementado la vigilancia policial en la zona. «Hay días que no pasa nada y con los viandantes no se meten», señala al tiempo que aclara que no siempre se cubren todas las plazas y, a pesar de ello, los usuarios también aguardan durante horas de espera en la calle. El motivo, explica, es que se trata de personas que no tienen casa y que toman el centro como punto de referencia. Es por este motivo por el que cree que no funcionaría el sistema de tiques para reservar camas, como sugieren desde algunos de los negocios afectados. Y descarta adelantar la entrada al recinto. «Estamos sobre ello», insiste. Cáritas gestiona, además, el centro de acogida que hay junto a la estación de Renfe, con 16 plazas. En este caso, el nivel de exigencia es mayor para los usuarios, ya que se les pide que formen parte de un programa de reinserción. Las estancias suelen ser más largas.