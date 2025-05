Marta Lorenzo e Irene Martín nunca olvidarán lo que sucedió el pasado 28 de abril, el día del gran apagón en el que toda ... España se quedó a oscuras. Fue ese lunes negro el que tenían que recibir las copias de su primera novela, 'Alma oscura'. «Nos mandaron un correo pero no nos llegó, así que no sabíamos que había salido publicado nuestro libro porque estábamos como estábamos», bromea la joven periodista Marta. Irene es cocinera y ambas son pareja, cacereñas y ahora autoras de una historia tejida al alimón con el anhelo de compartirla con los demás, de ser leídas.

Lectoras voraces por separado, juntas han conseguido pasar al otro lado y firmar su debut literario con una portada de la ilustradora Reirei (Raquel M. Varela). «Sabiduría, justicia, guerras, eternidad, libertad, amor y manipulación son los siete pilares de la civilización regida por las leyes de la Academia de magia de Mitnaldear», puede leerse en la sinopsis de esta obra. «Theo, un joven ajeno al mundo mágico, se inscribe tras conectar con su espíritu familiar, una gata alada llamada Stella. Un chico misterioso de ojos dorados al que todos parecen temer le hará descubrir que el amor es una fortaleza y no una debilidad». Marta e Irene presentan su libro el próximo día 22 de mayo en la Biblioteca Pública de Cáceres a las 17.30 horas.

–¿Cómo surge la idea de escribir este libro, cuál fue el germen?

–Fue a raíz de una visita al Parador de Guadalupe cuando ideamos nuestra historia. El entorno nos sugirió una academia de magia, no tiene nada que ver con Harry Potter, aunque habrá gente que pueda pensar que hemos encontrado ahí nuestra inspiración

–¿Puede enmarcarse en literatura fantástica?

–Es algo así como 'romantasy', porque al final hay mucho romance dentro de la academia, es un romance homosexual, son dos chicos, se enmarcaría dentro del 'romantasy' LGBT. Es un libro muy juvenil, hay escenas un poco más explícitas, así que consideramos que a partir de los 16 años se puede leer.

–¿Pretenden hacer activismo LGBT?

–Lo único que queremos es hacer ver que no cambia la historia tanto si son dos chicos como si son dos chicas o como si es un chico o una chica. Nos gustaría que la gente no mire tanto de qué sexo es la pareja sino la historia. No es activismo, es algo normal, hay libros de fantasía heterosexual y también hay libros de fantasía homosexual.

–¿Cómo es el proceso de la escritura?

–Nosotras somos lo que se llama escritoras brújula, la historia se va a escribiendo sola, no es que tengamos una idea pensada, el relato va surgiendo. Lo que es interesante de este tipo de escritura para nosotras es que ninguna sabe lo que va a pasar a continuación, nuestra idea es sorprender todo el rato a la otra persona, buscar la reacción en la otra persona. Es un juego constante.

–¿Aporta una más que la otra? ¿Cómo se escribe a cuatro manos?

–Las dos somos lectoras y desde que nos conocemos nos gusta escribir juntas porque nos entretiene, porque nos divierte. Escribir a cuatro manos es nuestra forma de hacerlo siempre, al principio lo hacíamos como un diálogo, como un teatro con las distintas personalidades de los personajes, por pura diversión, y a la hora de llevarlo a algo más serio lo que tratamos es de cohesionar todas las escenas y fusionarlas de tal forma que ya no sepamos qué ha escrito cada una. Es muy dinámico y nosotras os lo pasamos muy bien, pero el trabajo posterior es arduo y tenemos que conectarlo todo al final, porque al escribir de forma autómata podemos perder información por el camino, hay cosas de las que no nos acordamos.

–¿Cuánto tiempo les ha llevado este proceso?

–Escribir la historia no nos ha llevado demasiado tiempo, nuestro mayor trabajo ha sido después, cuando nos hemos decidido por publicarlo hemos tenido que releerlo desde el principio, ver si cuadra todo y si todo tiene cohesión, hilarlo bien. Tenemos amigas que han estudiado traducción y han trabajado en editoriales y nos han ido echando una mano, y con un poquito de ayuda de todos y con un montón de esfuerzo ha salido el proyecto.

–¿Habrá una segunda parte?

–Esto es un spoiler, sí, va a haber otro libro, este es el primero de una saga.

–¿Es muy costoso para dos jóvenes publicar?

–Es una autoedición, desde el principio es todo nuestro. Lo hemos hecho a través de Amazon, que imprime a demanda, venderemos algunos a mano, pero en realidad no nos importa cómo se compre, lo que queremos es que se nos conozca porque queremos escribir más.

–Son pareja, así que se puede decir que para ustedes escribir es una actividad doméstica más.

–Pues hay gente que nos pregunta que si no salimos, pero casi que preferimos quedarnos en casa a escribir este libro. Nuestra actividad de pareja se dedica a editar, a escribir o a inspirarnos en algo.

–¿De dónde sacan la inspiración para sus escenas y sus personajes?

–De todos los viajes que hacemos sacamos algo, hemos estado en Londres y de allí hemos cogido parte de la inspiración y también de Cádiz. En realidad todo lo que hacemos nos inspira.